Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка". В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru, военный эксперт Дмитрий Корнев назвал главные преимущества этих систем.

Предприятие "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка".

"Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника

в тактической глубине обороны за линией фронта. <...> Перед "Уралтрансмашем" стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы", – сказал гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, протестированы надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru, военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о главных преимуществах этих систем.

"Надо отметить, что самоходная пушка "Малка" относится к орудиям резерва Верховного главного командования. Это достаточно мощные артиллеристские системы, которые предназначены для решения вопросов в интересах фронта, крупных армейских операций. То есть не для сиюминутных задач небольших войсковых групп, а для решения задач крупных войсковых соединений. Орудие это уникальное, с очень высокой дальностью действия для артиллеристских систем – до сорока километров. Эти системы могут стрелять, в том числе, снарядами с ядерным боезарядом", – сказал Дмитрий Корнев.

Он объяснил необходимость модернизации "Малки".

"Электроника развивается, появляются совершенно другие возможности. Новая электроника увеличивает точность стрельбы этими системами. Кроме того, "Малка" – самоходная пушка, ее ходовая часть требует замены изнашивающихся деталей. Я так понимаю, что именно это сейчас и было сделано. Это своеобразная профилактика механической части и замена электроники. Все это, конечно, значительно обновляет парк этих орудий и является насущной необходимостью", – отметил военный эксперт.