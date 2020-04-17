Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка". В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru, военный эксперт Дмитрий Корнев назвал главные преимущества этих систем.
Предприятие "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка".
"Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника
в тактической глубине обороны за линией фронта. <...> Перед "Уралтрансмашем" стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы", – сказал гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.
Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, протестированы надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.
2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru, военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о главных преимуществах этих систем.
Он объяснил необходимость модернизации "Малки".