Войти
РИА Новости

Военный эксперт рассказал, в чем уникальность пушки "Малка"

657
0
+1
Самоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М "Малка".
Источник изображения: © Григорий Сысоев

Минобороны получило модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка". В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru, военный эксперт Дмитрий Корнев назвал главные преимущества этих систем.

Предприятие "Уралтрансмаш" (входит в "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") поставило Минобороны первую модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка".

"Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника

в тактической глубине обороны за линией фронта. <...> Перед "Уралтрансмашем" стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы", – сказал гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

Орудие уже успешно прошло полный цикл испытаний, в ходе которых специалисты проверили характеристики подвижности, надежности ходовой части, силовой установки и трансмиссии. Кроме того, протестированы надежность механизмов заряжания, прочность пушки 2А44 и системы управления огнем.

2С7М "Малка" – модернизированный вариант орудия 2С7 "Пион", созданного в 1980-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.

В эфире радио Sputnik автор сайта MilitaryRussia.ru, военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал о главных преимуществах этих систем.

"Надо отметить, что самоходная пушка "Малка" относится к орудиям резерва Верховного главного командования. Это достаточно мощные артиллеристские системы, которые предназначены для решения вопросов в интересах фронта, крупных армейских операций. То есть не для сиюминутных задач небольших войсковых групп, а для решения задач крупных войсковых соединений. Орудие это уникальное, с очень высокой дальностью действия для артиллеристских систем – до сорока километров. Эти системы могут стрелять, в том числе, снарядами с ядерным боезарядом", – сказал Дмитрий Корнев.

Он объяснил необходимость модернизации "Малки".

"Электроника развивается, появляются совершенно другие возможности. Новая электроника увеличивает точность стрельбы этими системами. Кроме того, "Малка" – самоходная пушка, ее ходовая часть требует замены изнашивающихся деталей. Я так понимаю, что именно это сейчас и было сделано. Это своеобразная профилактика механической части и замена электроники. Все это, конечно, значительно обновляет парк этих орудий и является насущной необходимостью", – отметил военный эксперт.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С7 Пион
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Уралтрансмаш
Проекты
Гособоронзаказ
Ядерный щит
Похожие новости
17.04.2020
Российская армия получила одну из самых мощных пушек в мире
08.04.2020
В России завершили модернизацию одной из самых мощных в мире пушек
08.04.2020
"Божественная" артиллерия: зачем России новая «Малка»
27.06.2018
Сухопутные линкоры. Зачем возвращают в строй 203-миллиметровые "Малки"
12.04.2016
Гособоронзаказ: качественно и в срок
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях