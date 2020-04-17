Эксперта удивили жалобы США на новейшую российскую ракету

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Испытанная Россией ракета предназначена для системы ПРО, утверждения США о ее противоспутниковом характере – попытка оправдать собственные притязания на космос, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее командующий Космическими силами США Джон Реймонд обвинил Россию в испытании 15 апреля противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

Оружие обороны, а не нападения

"Испытывалась, по всей видимости, ракета комплекса А-235 "Нудоль" [создается для системы ПРО Московского промышленного района], которая является противоракетным оружием. Мы провокациями не занимаемся, у нас четкая, прозрачная оборонная инициатива: мы испытываем оружие, которое будет нас защищать", - сказал Леонков.

Эксперт подчеркнул, что комплексы ПРО относятся, в первую очередь, к оборонительным системам вооружений, США свои системы подобного типа классифицируют точно так же.

США были в курсе пуска

Собеседник агентства отметил, что все подобные испытания являются плановыми, Москва регулярно уведомляет Вашингтон о ракетных пусках, чтобы избежать ложного срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

"Есть маленькие нюансы, о которых американцы, как всегда, забывают сказать. И Москва, и Вашингтон обладают эффективными СПРН. Мы предупреждаем американскую сторону о любых наших пусках, чтобы их автоматика не сработала на взлет наших ракет. Поэтому и испытания А-235 происходили в заявочном порядке", - пояснил Леонков.

Цель – демонизировать Россию

Эксперт предположил, что заявления Пентагона о российских испытаниях призваны создать негативный информационный фон вокруг оборонной программы РФ, в то время как именно США взяли курс на установление военного доминирования в космосе.

"Подобными заявлениями американцы хотят раздуть некую сенсацию – мол, мы угрожаем противоспутниковой группировке США, которая на сегодняшний день самая большая. При этом плохими оказываются, как всегда, русские. Не удивлюсь, если скоро они заявят, что включение нашего комплекса радиоэлектронной борьбы, работающего по спутникам, нарушило стратегическую связь США и Европы", - сказал он.

Ранее в 2018 году Леонков, комментируя информацию о комплексе "Нудоль", сообщил РИА Новости, что главной особенностью новых российских противоракет является их мобильность, за счет которой удастся обеспечить не только противоракетную оборону Москвы и центрального промышленного района, но и любой точки РФ.