МИД ответил на обвинения Госдепа в сфере контроля над вооружениями

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Претензии к Москве по несоблюдению договоренностей в сфере контроля над вооружениями беспочвенны и не имеют доказательств, заявил РИА Новости замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.

"У нас мнение противоположное: США — злостный нарушитель целого ряда соглашений и договоренностей в этой сфере, о чем мы говорим открыто. Попытки оспорить это безосновательны, голословны, это часть общей дезинформационной кампании, которую развернули США по очень многим направлениям. <...> Это очевидная практика промывания мозгов у общественности", — сказал Рябков, комментируя последний доклад американского Госдепартамента.

По его словам, подобные документы о соблюдении государствами договоренностей в сфере контроля над вооружениями появляются каждый год и нынешний, по сути, не только ничем от них не отличается, за исключением "предельно политизированных и конъюнктурных" добавок, но и говорит о том, что "Вашингтон не заинтересован в содержательном диалоге по двусторонним каналам".

"(США продолжают. — Прим. ред.) тиражировать обвинения в адрес нас и Китая, подкрепляя свою линию на расшатывание устоев международной системы мероприятий в сфере контроля над вооружениями и создавая обстановку нервозности в международном сообществе", — резюмировал замминстра.

Ранее Госдепартамент передал в конгресс ежегодный доклад, предполагающий, в частности, что Москва не полностью соблюдает обязательство уведомлять Вашингтон о проведении ядерных испытаний, как того требует договор, заключенный между СССР и США в 1974 году.