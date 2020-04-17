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РИА Новости

Путин поручил разработать программу развития атомной науки и технологий

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству в трехмесячный срок разработать и утвердить программу развития атомной науки и технологий в России до 2024 года, указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, комплексная программа "Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года" направлена, в том числе, на обеспечение энергетической безопасности России.

Правительству РФ поручено в трехмесячный срок разработать и утвердить эту программу.

Государственным заказчиком-координатором программы определена госкорпорация "Росатом".

В программу вошли такие крупные направления, как технологии двухкомпонентной атомной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом, технологии управляемого термоядерного синтеза и инновационные плазменные технологии, разработка новых материалов и технологий для перспективных энергосистем, проектирование и строительство референтных (эталонных) энергоблоков АЭС, в том числе атомных станций малой мощности.

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Россия
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Росатом
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Путин Владимир
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