Коронавирус не смог победить другие проблемы российского ВПК

Как коронавирус повлиял или повлияет на военную промышленность РФ? Какие меры предприняты для помощи пожилым сотрудникам, случаются ли задержки в выполнении заказов и как вернуть былую мощь военно-промышленному комплексу, разбитому на несколько корпораций? Отвечает член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

Россия входит в тройку лидеров стран-экспортеров оружия и военной техники, составляя серьезную конкуренцию ведущим мировым державам. Залог успеха в этой области заключается в передовых исследованиях и оптимизированном процессе производства, объеденных в единый военно-промышленный комплекс (ВПК). В российском ВПК существует ряд определенных вопросов, негативно сказывающихся на сфере, которые только предстоит решить. Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, первый вице-президент Академии Геополитических Проблем, военный и политический аналитик Константин Сивков оценил состояние российского ВПК, его главные проблемы, а также отметил, как на производственных процессах сказалась всемирная пандемия.

В начале 2020 года мир столкнулся с серьезной опасностью — эпидемией нового типа коронавируса, который стал стремительно распространяться во множестве стран, включая самые развитые. В условиях пандемии власти пошли на серьезные меры: карантин, закрытие общественных мест, развлекательных и культурных учреждений, сокращение производств. Не обошла стороной эпидемия и Россию, где сейчас насчитывается более 27 тысяч заболевших.

Как отметил Сивков, ряд отечественных предприятий ВПК приостановили свою работу. Остались лишь те организации, чья деятельность не может быть прервана, поскольку они имеют особо важное производственно-оборонное значение. Для безопасности здоровья сотрудников, продолживших свою деятельность, предприятия вводят специализированные меры, благодаря которым вероятность заражения сводится к нулю. Кроме того, предусмотрена возможность выделения транспорта от дома до работы и обратно. Эксперт добавил, что специалисты ВПК хорошо защищены от пандемии, а случаев массового заражения на предприятиях не возникало.

Политика российского ценообразования

Собеседник агентства подчеркнул, что Россия предлагает своим покупателям выгодные цены, гарантируя при этом высокое качество продукции. При этом стоимость зачастую в несколько раз ниже западных аналогов, поэтому говорить о завышении цен на российское оружие не приходится.

«Стоимость российского танка в три раза меньше, чем стоимость аналогичного по возможностям американского, английского, немецкого или китайского танка. Стоимость российского истребителя в два раза ниже, чем западного, в три раза дешевле американского», — отметил он.

России – отечественное оружие

Тем не менее, государство, в первую очередь, ориентирует ВПК на внутренний рынок, однако собственная продукция не всегда востребована на нем. Сивков считает, что для стабилизации внутреннего рынка РФ целесообразно представлять внутри страны продукцию с минимальной наценкой. Такая позиция поможет экономическому росту государства и обеспечит высокий спрос в самой стране, а значит обеспечить загруженность производственных мощностей и дальнейшее увеличение предприятий.

Многие ошибочно полагают, что зарубежные заказы могли бы серьезно повлиять на рост экономики. Нужно понимать, что закупки оружия — это не столько экономический аспект, сколько политический. Многие страны никогда не станут приобретать оружие у тех, кто не является их прямыми союзниками.

«Союзники США никогда не будут покупать российское оружие. Такая же ситуация с РФ и Китаем. Покупка оружия из враждебного лагеря — выброс денег на ветер, выброс денег на поддержку враждебного лагеря», — объяснил Сивков.

ВПК не обеспечивает потребностей Минобороны

Важно понимать, что подавляющее количество заказов военно-промышленный комплекс получает от государства, стремящегося обеспечить свои Вооруженные силы всем необходимым. Говоря о РФ, военный аналитик обратил внимание на тот факт, что в настоящее время российский ВПК не обеспечивает в полной мере потребности армии. Соответственно, говорить о расширении продаж иностранным партнерам не целесообразно — гораздо важнее решить вопрос с национальными потребностями.

«Российский оборонно-промышленный комплекс пока еще в полной мере не обеспечивает потребности Вооруженных сил, — продолжил эксперт. — На мой взгляд, сначала российский ВПК должен обеспечить потребности наших вооруженных сил, а потом уже можно говорить о поставках за рубеж».

Основная проблема ВПК

Несмотря на высокий спрос на международных рынках, ВПК России пока не решил одну из важнейших проблем — российская промышленность не в состоянии обеспечить предприятия всеми необходимыми комплектующими, именно поэтому приходится заказывать образцы иностранного производства. По словам Константина Сивкова, в РФ постепенно восстанавливаются различные производства, однако этого недостаточно. Поддержкой в этом могло бы стать объединение всех предприятий ВПК в один комплекс, который подчиняется только государству.

«ВПК должен быть комплексом, начиная от предприятий, занимающихся выпуском первичных базовых элементов, и кончая выпуском конечной продукции», — подчеркнул он, добавив, что создание единого комплекса позволит снизить цены, поскольку предприятия не будут устанавливать свои наценки между собой.

Единый комплекс ВПК - миф или реальность?

Плюсы от создания единого комплекса ВПК очевидны далеко не для всех предприятий, однако, как считает Сивков, дело здесь не только в коррупционной составляющей. Эксперт указал на отличительные особенности политического строя, которые необходимо брать во внимание.

«Предприятие должно работать в интересах обеспечения потребностей общества, это принцип социализма. В условия капитализма любое предприятие работает только в целях увеличения прибыли, поэтому достичь работы, при которой будет максимальное обеспечение продукции, при капитализме невозможно», — подытожил Константин Сивков.