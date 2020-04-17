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Показаны «невероятные» способности F-22

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Видео: F-22 Demo Team / YouTube

Команда F-22 Demo Team выложила на YouTube ролик с маневрами истребителя пятого поколения F-22 Raptor, снятыми из кабины пилота. В подписи к видео отмечается, что таким образом проходит подготовка участия истребителя в различных авиасалонах, часть из которых отменена из-за пандемии COVID-19.

Издание The Drive оценило показанные в ролике способности F-22 Raptor как «невероятные».

В марте пользователь Combat_learjet опубликовал в Twitter ролик с маневрами американского истребителя пятого поколения F-22 Raptor. Согласно The Aviationist, речь идет о маневре, известном как петля с большим углом атаки.

В сентябре 2019 года исполнительный директор Военно-воздушных сил США по закупкам Уил Ропер заявил, что истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II будут взаимодействовать друг с другом посредством ведомого беспилотника, оснащенного перспективной системой искусственного интеллекта.

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
Проекты
AI
БПЛА
Истребитель 5 поколения
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