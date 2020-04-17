Фрегат «Адмирал Головко» с российскими двигателями пообещали спустить на воду в мае

Выведенный в спусковой плавучий док в порядке подготовки к спуску на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923). Санкт-Петербург, апрель 2020 года.

Первый фрегат проекта 22350 с российской энергетической установкой «Адмирал Головко» спустят на воду в начале следующего месяца, сообщила пресс-служба завода «Северная верфь» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).

"Фрегат "Адмирал Головко" будет спущен на воду в конце апреля – начале мая", – сообщило предприятие, передает ТАСС.

На корабле проводится монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля.

Гендиректор "Северной верфи" Игорь Пономарев в феврале сообщал, что фрегат спустят на воду до 1 июля.

Напомним, двигатели для фрегатов проекта 22350 должна была поставлять Украина, однако в 2015 году она отказалась это делать.

Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла, в чем важность фрегатов проекта 22350.

Алексей Дегтярев