Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 перемещен в спусковой плавучий док

Как сообщило 16 апреля 2020 года ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург), строящийся для ВМФ России фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 планируется спустить на воду в конце апреля - начале мая. На заказе, перемещенном в конце марта из эллинга в плавучий док, сейчас выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля. Качество проводимых работ контролируют заводской отдел технического контроля и специалисты Военной приемки.

Выведенный в спусковой плавучий док в порядке подготовки к спуску на воду строящийся для ВМФ России на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 (заводской номер 923). Санкт-Петербург, апрель 2020 года (с) ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Со стороны bmpd напомним, что фрегат "Адмирал Головко" (заводской номер 923) является третьим кораблем проекта 22350 и был заложен на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" 1 февраля 2012 года. Постройка изначально велась в соответствии с подписанным в 2011 году Министерством обороны России контрактом с Северной верфью на строительство для ВМФ России к 2020 году четырех фрегатов проекта 22350 (с заводскими номерами с 923 по 926) и восьми корветов проекта 20385 - позднее контракт был пересмотрен.

Также на Северной верфи строятся еще три фрегата проекта 22350 - "Адмирал Флота Советского Союза Исаков" (заводской номер 924, заложен 14 ноября 2013 года), "Адмирал Амелько" (заводской номер 925) и "Адмирал Чичагов" (заводской номер 926, оба заложены в один день 23 апреля 2019 года).

Сообщается, что предварительно на 28 апреля 2020 года на Северной верфи планируется церемония закладки еще двух фрегатов проекта 22350.

Головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" (заводской номер 921), построенный на Северной верфи, был заложен там 1 февраля 2006 года, спущен на воду 29 октября 2010 года и передан ВМФ России 28 июля 2018 года и вошел в состав Северного флота. Сейчас на этапе завершения Государственных испытаний находится второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов" (заводской номер 922), который был заложен 26 ноября 2009 года, спущен на воду 12 декабря 2014 года и вышел на заводские ходовые испытания 21 декабря 2018 года. Сдача этого корабля запланирована на 2020 год.