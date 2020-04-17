Дрон-камикадзе польского производства обнаружен в Ливии

Растет перечень беспилотных летательных аппаратов, применяемых противоборствующими сторонами вооруженного конфликта в Ливии. Кроме техники американского, израильского, китайского и турецкого производства в ход пошли дроны, изготовленные в Польше.

На днях стало известно об обнаружении ранее не встречавшегося здесь БПЛА. Первоначально находку приняли за израильский барражирующий боеприпас Orbiter 1K.

Однако после детального изучения обломков все-таки установили, что это польский летающий дрон-камикадзе Warmate. Об этом, в частности, свидетельствует видимая маркировка, нанесенная на находящуюся впереди фюзеляжа боевую часть.

Он способен поражать различные цели на удалении до 15 000 метров. Продолжительность полета достигает 90 минут, размах крыла - 1,59 метра, длина фюзеляжа - 1,17 метра.

При собственном весе в 5,3 кг нагрузка может составлять до 1 400 граммов. Максимальная скорость во время атаки - 150 км/ч. Высота полета - до 3 000 метров.

Используются осколочные и кумулятивные боеголовки, предназначенные, соответственно, для поражения живой силы и бронированной техники противника.

Судя по тому, как выглядят обнаруженные фрагменты этого БПЛА, с большой долей вероятности можно утверждать, что его не сбили огнем с земли, и упал он по техническим причинам.

Соперничающие формирования отказываются признать, что дрон принадлежал кому-то из них. В то же время и силы Правительства национального спасения, и бойцы Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара приписывают его уничтожение себе.

Алексей Моисеев