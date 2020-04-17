Фрегат "Адмирал Головко" спустят на воду ко Дню Победы

В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко". Завершается монтаж бульбового обтекателя, валопроводов, башен и мачт, окраска подводной части 135-метрового корабля.

- Спуск фрегата на воду планируется на конец апреля - начало мая, - сообщили в пресс-службе "Северной верфи".

"Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Это фрегаты дальней морской зоны, предназначенные для решения широко круга задач: от охоты за подводными лодками и надводными кораблями до противовоздушного прикрытия караванов и поддержки десантов.

Главное оружие фрегатов "адмиральской серии" - крылатые ракеты. Универсальная пусковая установка на полубаке может стрелять "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами" - перспективную гиперзвуковую ракету испытывает головной корабль серии "Адмирал Горшков".

Комплекс ПВО "Редут" использует зенитные ракеты большой и малой дальности (до 128 штук), организуя эшелонированную оборону. От торпед корабль прикрывают комплексы "Пакет-НК", установленные в лацпортах.

Антон Валагин