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Российская газета

Фрегат "Адмирал Головко" спустят на воду ко Дню Победы

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Источник изображения: Игорь Михалев/ РИА Новости

В Петербурге готовят к спуску на воду фрегат "Адмирал Головко". Завершается монтаж бульбового обтекателя, валопроводов, башен и мачт, окраска подводной части 135-метрового корабля.

- Спуск фрегата на воду планируется на конец апреля - начало мая, - сообщили в пресс-службе "Северной верфи".

"Адмирал Головко" - третий корабль проекта 22350. Это фрегаты дальней морской зоны, предназначенные для решения широко круга задач: от охоты за подводными лодками и надводными кораблями до противовоздушного прикрытия караванов и поддержки десантов.

Главное оружие фрегатов "адмиральской серии" - крылатые ракеты. Универсальная пусковая установка на полубаке может стрелять "Калибрами", "Ониксами" и "Цирконами" - перспективную гиперзвуковую ракету испытывает головной корабль серии "Адмирал Горшков".

Комплекс ПВО "Редут" использует зенитные ракеты большой и малой дальности (до 128 штук), организуя эшелонированную оборону. От торпед корабль прикрывают комплексы "Пакет-НК", установленные в лацпортах.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Продукция
Адмирал Горшков
Компании
Северная верфь
Проекты
22350
ГЗЛА
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