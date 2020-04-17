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Военное обозрение

ВМС США собрались оснастить беспилотными кораблями

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Источник изображения: topwar.ru

Командование ВМС США хочет роботизировать часть флота. Для реализации этой цели взят курс на разработку и производство беспилотных военных кораблей на дистанционном управлении. Первыми на очереди будут беспилотные патрульные катера.

В докладе, посвященном видению будущего развития Военно-морских сил США, адмирал Джон Ричардсон сделал два важнейших вывода. Первый – Соединенные Штаты нуждаются в увеличении количества боевых кораблей. Второй – необходимо более активно внедрять новые технологии в ВМС США.

Отметим, что беспилотные катера уже используются ВМС США для противоминных мероприятий. Но сейчас американское военно-морское командование обсуждает перспективу создания беспилотных кораблей, которые могли бы выполнять разведывательные и даже ударные функции, будучи оснащены специальным оборудованием, артиллерийским и ракетным вооружением.

Весомым аргументом в пользу роботизации боевых кораблей становится их низкая стоимость. Беспилотные корабли могут обойтись американскому бюджету значительно дешевле, чем современные корабли с экипажем из моряков. К тому же, использование беспилотных кораблей минимизирует риски потери личного состава, распространения заболеваний среди членов экипажа и т.п.

Еще в прошлом 2019 году контр-адмирал Уильям Галлинс говорил о том, что ВМС США собираются запустить программу разработки судов с дистанционным управлением. Эта программа будет охватывать как минимум 2 класса военных кораблей. Первый корабль – беспилотный надводный корабль среднего размера, способный действовать в качестве разведчика и оснащенный радиолокационной и гидролокационной аппаратурой. Второй корабль предполагается спроектировать размером с обычный корвет, оснастив его ракетными пусковыми установками.

Контр-адмирал Джон Нигли, отвечающий в командовании ВМС США за малые военные корабли и беспилотные суда, заявил, что контракт на производство такого судна может быть заключен в 2023 году. Однако мы рискнем предположить, что эпидемия коронавируса и связанные с ней затраты могут несколько сдвинуть эти сроки.

Некоторые американские военные специалисты предлагают модифицировать катера береговой охраны, роботизировав их и превратив в беспилотные суда. Вместо того, чтобы разрабатывать новый малый беспилотный корабль с нуля, можно модифицировать патрульные катера, решив, таким образом, две насущные проблемы ВМС – замену патрульных катеров класса Cyclone и создание нового беспилотного судна.

В то же время, в командовании ВМС США признают, что разработка нового беспилотного патрульного катера береговой охраны не будет простой задачей. Конечно, первые катера все равно будут выходить в море с экипажем, но должна возобладать тенденция к постепенному сокращению численности личного состава экипажей катеров по мере развития и расширения использования искусственного интеллекта. Роботы будут постепенно заменять членов экипажа, пока катер не сможет стать полностью беспилотным, работающим на дистанционном управлении.

В пользу роботизации флота говорят и соображения финансового характера. Как известно, президент Дональд Трамп взял курс на увеличение количества кораблей в составе ВМС США. Но это – очень дорогостоящее мероприятие, а вот роботизация плавсостава флота как раз позволит решить проблему нехватки средств, обеспечив ВМС США новыми судами при меньших финансовых затратах.

Кстати, беспилотные корабли будут несомненно дешевле пилотируемых и в повседневном обслуживании: так, обеспечение функционирования одного эсминца ВМС США обходится американской казне в сотни тысяч долларов в день, а эксплуатация беспилотного корабля обойдется примерно в 20 тысяч долларов в день. Разница – в десятки раз. Вопрос лишь в том, как скоро конструкторам удастся разработать те беспилотные корабли, о потребности в которых говорят в командовании ВМС.

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