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Российская газета

Эвакуацию космонавтов из "Союза МС-15" сократят из-за коронавируса

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Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Распространение коронавирусной инфекции и связанные с этим карантинные меры внесли коррективы и в работу космических спасателей. Операция по эвакуации космонавтов из спускаемого аппарата "Союза МС-15" пройдет по сокращенному сценарию, сообщили сегодня в пресс-службе Центрального военного округа, чьи специалисты традиционно обеспечивают безопасное возвращение ученых с орбиты.

Поисково-спасательная операция пройдет в Казахстане. Чтобы избежать заражения международного экипажа космического корабля количество контактов и время проведения спасательной операции будет ограничено.

Сразу после эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов доставят на борта вертолетов. Там медики оценят их здоровье, состояние после перегрузок: проведут первичный осмотр, определят уровень кислорода в крови, измерят артериальное давление и, если возникнет такая надобность, окажут первую помощь.

На вертолетах исследователей перевезут на оперативный аэродром, а уже оттуда - в Москву.

Напомним, посадка "Союза МС-15" запланирован на 17 апреля на 08.16 по столичному времени. На Землю вернутся космонавт "Роскосмоса" Олег Скрипочка, астронавты NASA Эндрю Морган и Джессика Меир.

"В обеспечении посадки будет задействовано восемь Ми-8МТВ5-1, три Ан-12 и Ан-26, 19 единиц специальной наземной техники, в том числе - пять поисковых машин "Синяя птица", - подчеркнули в ЦВО.

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Татьяна Воробьева

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