Ракетчики Северного флота провели боевые стрельбы под Астраханью

Боевые расчеты комплексов С-300 зенитного ракетного полка Северного флота выполнили боевые стрельбы по ракетам-мишеням в ходе тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области. об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

- Ракетчики отработали полный комплекс действий - от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия, - рассказал он. - Выпущенные ракеты-мишени действовали в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства воздушного нападения условного противника, от различных типов летательных аппаратов до крылатых ракет.

Все воздушные цели были успешно поражены.

С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах от 50 до 250 километров и на дальностях от нескольких километров до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов и ракет-перехватчиков. Современные модификации комплексов одним комплектом могут поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.

Алексей Михайлов