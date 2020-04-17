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Российская газета

Ракетчики Северного флота провели боевые стрельбы под Астраханью

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Зенитный ракетный комплекс С-300 на военном полигоне Ашулук
Зенитный ракетный комплекс С-300 на военном полигоне Ашулук.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Боевые расчеты комплексов С-300 зенитного ракетного полка Северного флота выполнили боевые стрельбы по ракетам-мишеням в ходе тактического учения на полигоне Ашулук в Астраханской области. об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга.

- Ракетчики отработали полный комплекс действий - от обнаружения воздушных целей до применения по ним оружия, - рассказал он. - Выпущенные ракеты-мишени действовали в различном диапазоне высот, скоростей и направлений, имитируя средства воздушного нападения условного противника, от различных типов летательных аппаратов до крылатых ракет.

Все воздушные цели были успешно поражены.

С-300 - семейство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК), способных поражать различные цели на высотах от 50 до 250 километров и на дальностях от нескольких километров до 75-200 километров, в зависимости от типа применяемых элементов и ракет-перехватчиков. Современные модификации комплексов одним комплектом могут поражать до 36 аэродинамических или баллистических целей, наводя на них до 72 ракет.


Алексей Михайлов

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  • В новости упоминаются
Продукция
С-300
Проекты
Военные учения
СФ
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