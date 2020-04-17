Около часа американский шпион находился в панике

Командование Вооруженными силами США в Средиземноморском регионе заявило, что российский многоцелевой истребитель Су-35 «пошел на опасный маневр» рядом с американским самолетом-разведчиком P-8A Poseidon и осуществил попытку его перехвата.

«Продолжительность перехвата составила примерно 42 минуты», - говорится в заявлении командования 6-го оперативного флота ВМС США.

По версии американских военных, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря. Как известно, в этом районе ВМС США с привлечением своей разведывательной авиации проводят плотное наблюдение за российской военной активностью, прежде всего на двух базах ВС РФ в Сирии - военно-морской «Тартус» и военно-воздушной «Хмеймим».

«Мы определили это сближение как небезопасное, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости на расстоянии 8 метров непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску», - указывается в релизе.

После этого экипаж самолета-разведчика ВМС США констатировал волну турбулентности.