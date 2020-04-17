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Около часа американский шпион находился в панике

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Источник изображения: vpk-news.ru

Командование Вооруженными силами США в Средиземноморском регионе заявило, что российский многоцелевой истребитель Су-35 «пошел на опасный маневр» рядом с американским самолетом-разведчиком P-8A Poseidon и осуществил попытку его перехвата.

«Продолжительность перехвата составила примерно 42 минуты», - говорится в заявлении командования 6-го оперативного флота ВМС США.

По версии американских военных, инцидент произошел в международном воздушном пространстве над восточной частью Средиземного моря. Как известно, в этом районе ВМС США с привлечением своей разведывательной авиации проводят плотное наблюдение за российской военной активностью, прежде всего на двух базах ВС РФ в Сирии - военно-морской «Тартус» и военно-воздушной «Хмеймим».

«Мы определили это сближение как небезопасное, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости на расстоянии 8 метров непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску», - указывается в релизе.

После этого экипаж самолета-разведчика ВМС США констатировал волну турбулентности.

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4 комментария
№1
17.04.2020 08:01
Цитата, q
Около часа американский шпион находился в панике
Как надоела уже эта пропаганда. Чуть что сразу паника, страх, истерика у американцев. Не военные, а прямо кисейные барышни какие-то...
Что-то я не вижу заголовков. "Около часа российский шпион находился в панике" или "Турецкие катера напугали корабли ВМС России в Чёрном море".
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№2
17.04.2020 11:47
Цитата, Тимур сообщ. №1
то-то я не вижу заголовков. "Около часа российский шпион находился в панике" или "Турецкие катера напугали корабли ВМС России в Чёрном море".

Ну почему же нет?
  Только искать надо правильно в Натовских или турецких источниках. А вы перепутали божий дар с яичницей!

«Продолжительность перехвата составила примерно 42 минуты», - говорится в заявлении командования 6-го оперативного флота ВМС США."
Ошибочка вышла: Не перехвата, а ПОПЫТКИ ПЕРЕХВАТА! См заголовок.
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№3
17.04.2020 12:39
Цитата, q
Не перехвата, а ПОПЫТКИ ПЕРЕХВАТА

Ну, даже не так.
Сушка этот сарай турбулентностью только встряхнуть может.
Сечение крыла и сечение интенсивной части турбулентного следа несоизмеримы.
А "попытка перехвата" места не имела вообще, ибо подразумевает вывод на навязанную траекторию и уничтожение в случае неподчинения.  И то и другое сухе по силам, была бы попытка - она бы увенчалась успехом.
Пишут всякую чушь.
Погорлопанили.
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№4
17.04.2020 12:56
Не "попытка перехвата", а СОПРОВОЖДЕНИЕ !!!
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