Фрегат «Адмирал Головко» готовят к спуску на воду

Фрегат «Адмирал Головко» проекта 22350 планируется спустить на воду в конце апреля – начале мая, сообщила пресс-служба СЗ «Северная верфь».

На заказе, перемещенном в конце марта из эллинга в плавучий док, сейчас выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части корабля. Качество проводимых работ контролируют заводской отдел технического контроля и специалисты Военной приемки.

Фрегаты проекта 22350 предназначены для выполнения широкого спектра задач, в том числе поражения надводных кораблей, конвоев, десантных отрядов, поиска и уничтожения подводных лодок и наземных целей, противовоздушной, противолодочной и противоракетной обороны кораблей и судов, совместных действий с морскими десантами, дозорной службой, охраны государственных границ, обеспечения защиты гражданских судов и объектов производственной деятельности в кризисных и опасных для плавания районах Мирового океана.

Основные характеристики проекта 22350:

• Водоизмещение - 5000 тонн;

• Длина –135 м;

• Ширина – 16 м;

• Скорость – до 29 узлов;

• Дальность плавания - 4500 миль;

• Автономность – 30 суток;

• Экипаж – от 170 человек.

«Северная верфь» (первое название — Путиловская) основана 14 ноября 1912 года. Верфь является одним из ведущих предприятий оборонной промышленности России. За столетнюю историю на верфи построено около 600 надводных кораблей и коммерческих судов для ВМФ и гражданских флотов, в том числе ракетные крейсера, корабли противовоздушной обороны, большие противолодочные корабли и эскадренные миноносцы, пассажирские и сухогрузные суда, контейнеровозы, суда типа ро-ро, балкеры, буксиры, суда снабжения, паромы и плавучие доки. Сегодня в портфеле заказов предприятия - серии фрегатов, корветов, рыболовецких судов ярусного и тралового способа лова.