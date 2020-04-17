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Военно-промышленный курьер

На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»

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Источник изображения: vpk-news.ru

В рамках трансформации индустриальной модели ОАК и развития кооперации создан центр специализации «Панели фюзеляжа» на производственной базе ульяновского предприятия Дивизиона транспортной авиации ОАК - АО «Авиастар-СП» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех), сообщили в пресс-службе корпорации.

В центре специализации сосредоточены производственные ресурсы для выпуска панелей фюзеляжа для Ил-76МД-90А, Ил-112В, Ил-114-300 и других гражданских программ ОАК. В планах - увеличение объемов производства за счет перспективных проектов новых воздушных судов, а также для холдинга «Вертолеты России».

Программа поэтапного развития центра специализации рассчитана до 2025 года, предполагаемый экономический эффект от его создания составит порядка 500 млн. рублей. Цель проекта будет достигнута главным образом за счет концентрации производства, высокой загрузки технологических мощностей, сокращения цикла изготовления панелей, снижения трудоемкости.

В центре специализации будет выполняться весь объем технологических операций по изготовлению деталей, начиная от их термообработки и заканчивая окончательной сборкой агрегатов. Ульяновский авиазавод обладает всеми необходимыми ресурсами: высокотехнологичным оборудованием, производственными площадями, высококвалифицированным персоналом. В перспективе, все панели отсеков фюзеляжа воздушных судов, производимых предприятиями ОАК, будут изготавливаться на «Авиастар-СП».

«Новая индустриальная модель ОАК предполагает развитие кооперации и формирование центров специализации и компетенций. Каждый центр будет оснащен самым современным высокотехнологичным оборудованием и сосредоточится на производстве определенной  номенклатуры продукции в интересах всех самолетных программ. Такое распределение производственных ресурсов позволит снизить инвестиционную нагрузку в целом, в контуре корпорации», - сообщил заместитель генерального директора ПАО «ОАК» по производству и техническому развитию Сергей Смирнов.

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Россия
Продукция
Ил-112
Ил-114
Ил-114-300
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1 комментарий
№1
17.04.2020 12:37
Интересно получается. Авиастар будет делать агрегаты и панели фюзеляжа, а в Луховицах и в Иркутске "отверточная" сборка самолетов. И основная прибыль будет оседать там. Авиастар станет простой субподрядной конторой???
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