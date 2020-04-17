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Космические спутники противника по зубам российским «ЗРК»

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Источник изображения: vpk-news.ru

По данным американских военных, новое российское оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите (порядка 160−2000 километров над поверхностью планеты).

Космическое командование отмечает, что испытание ракеты последовало аккурат после манёвров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543», о которых США сообщали в феврале. Пентагон тогда утверждал, что они находятся в опасной близости от спутника USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal, чьи спутники наблюдают за всей поверхностью Земли.

«Испытание Россией противоспутниковых ракет прямого перехвата показывает ещё один пример того, что угрозы для космических систем США и союзников реальны, серьёзны и даже возрастают», - цитирует ПМ главу Космического командования США Джон Реймонд. Он добавил, что испытания свидетельствуют о «лицемерных» высказываниях России в защиту предложений по контролю над вооружениями в космосе, направленных на ограничение возможностей США.

При этом Москва, заявил Реймонд, не намерена сворачивать свои программы по созданию противокосмического оружия. «Космос имеет решающее значение для всех народов и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется и в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19», - подчеркнул Реймонд.

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Страны
Россия
США
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