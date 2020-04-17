В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения

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Индийские ВВС нуждаются в сверхтяжелом высокоэффективном боевом самолете, чтобы иметь возможность противостоять растущим военным возможностям своих соседей. И в таком качестве в Нью-Дели рассматривают возможность закупки новейших российских Су-57.

Но в качестве альтернативы глава Минэкономразвития РФ Денис Мантуров предлагает индийской стороне вернуться к ранее остановленному совместному российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения FGFA.

Об этом пишет индийское издание Indian Defense News.

Денис Мантуров считает возможным и необходимым заключение контракта на разработку нового военного самолета с использованием индийских оборонных технологий.

Хотя Индия проявила интерес к новому российскому тяжелому истребителю Су-57, она пока не спешит его приобретать, ведь новый российский самолет пятого поколения пока даже не поступил на вооружение ВКС России. Возможно, в Нью-Дели ожидают оценки его характеристик на практике, и только тогда будут принимать решение о покупке.

Есть также вероятность, что Индия закупит в России пробную партию Су-57, чтобы сначала оценить возможности истребителя, а уже после этого заключать контракт на их совместное производство.

Напомним, что ранее в Индии выступали с критикой в адрес программы FGFA. То индийскую сторону не устраивали ценовые параметры, то - характеристики двигателей, то уровень "стелс"-покрытия.