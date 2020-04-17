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Военное обозрение

В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Индийские ВВС нуждаются в сверхтяжелом высокоэффективном боевом самолете, чтобы иметь возможность противостоять растущим военным возможностям своих соседей. И в таком качестве в Нью-Дели рассматривают возможность закупки новейших российских Су-57.

Но в качестве альтернативы глава Минэкономразвития РФ Денис Мантуров предлагает индийской стороне вернуться к ранее остановленному совместному российско-индийскому проекту создания истребителя пятого поколения FGFA.

Об этом пишет индийское издание Indian Defense News.

Денис Мантуров считает возможным и необходимым заключение контракта на разработку нового военного самолета с использованием индийских оборонных технологий.

Хотя Индия проявила интерес к новому российскому тяжелому истребителю Су-57, она пока не спешит его приобретать, ведь новый российский самолет пятого поколения пока даже не поступил на вооружение ВКС России. Возможно, в Нью-Дели ожидают оценки его характеристик на практике, и только тогда будут принимать решение о покупке.

Есть также вероятность, что Индия закупит в России пробную партию Су-57, чтобы сначала оценить возможности истребителя, а уже после этого заключать контракт на их совместное производство.

Напомним, что ранее в Индии выступали с критикой в адрес программы FGFA. То индийскую сторону не устраивали ценовые параметры, то - характеристики двигателей, то уровень "стелс"-покрытия.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Продукция
FGFA
ПАК ФА
Компании
Минэкономразвития РФ
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Истребитель 5 поколения
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4 комментария
№1
17.04.2020 12:19
Цитата
Есть также вероятность, что Индия закупит в России пробную партию Су-57, чтобы сначала оценить возможности истребителя, а уже после этого заключать контракт на их совместное производство.
Очень маленькая вероятность - индийцы любят 2-местные истребители, а Су-57 одноместный. Их летуны не могут в одиночку справиться и даже сильно возросшая автоматизация Су-57 их не впечатлит. Наши и на старых истребителях (Су-27) всегда отлично справлялись в одиночку, индийцам подавай 2-местный Су-30 - специально ведь для них сочиняли и зачем-то потом для себя стали тоже их покупать (обошлись бы модернизацией Су-27 и бОльшим числом Су-35).
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№2
17.04.2020 13:10
Цитата, Враг сообщ. №1
индийцы любят 2-местные истребители
У Индии хватает и одноместных.
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№3
17.04.2020 13:49
Надо им четырёхместный истребитель с баром и кроватями предложить (две дополнительные бабы - радистка и штурман) - сразу согласятся
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№4
17.04.2020 13:54
Цитата, ID: 1701 сообщ. №3
четырёхместный истребитель
По человеку от каждой основной касты + неприкасаемый в хвосте.
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