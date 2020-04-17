ААК "Прогресс" продолжает выполнение гособоронзаказа в полном объеме

ЦАМТО, 16 апреля. ААК "Прогресс" холдинга "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) продолжает выполнение работ по гособоронзаказу в соответствии с графиком и в полном объеме.

На сегодняшний день к работе привлечены более 4 тыс. сотрудников предприятия.

За прошедшую неделю ААК "Прогресс" постепенно наращивал количество работающих сотрудников по согласованию с краевой администрацией. Коллектив завода продолжает работу с соблюдением всех требований и санитарно-эпидемиологических норм Роспотребнадзора.

На проходной предприятия ведется обработка рук работников дезинфицирующими средствами, выдаются средства индивидуальной защиты. Кроме того, для обеспечения быстрого бесконтактного измерения температуры тела сотрудников на проходной ведется установка тепловизоров. В течение дня сотрудники обрабатывают руки антисептиком, соблюдают рекомендованную дистанцию 1,5 м на рабочих местах. Специальными растворами проводится дезинфекция помещений. По заводскому радио регулярно транслируются напоминания о необходимости неукоснительного соблюдения профилактических мер.

В период самоизоляции собственными силами предприятия на пошивочном участке были изготовлены девять тысяч защитных многоразовых масок. В дополнение к ним работники получили также одноразовые маски и перчатки.

Работы по выполнению гособоронзаказа ведутся в рамках графиков в полном объеме. В связи с этим годовые прогнозы производства и финансовые показатели не пересматриваются, вопрос об отсрочке платежей по кредитным обязательствам не рассматривается. Производственные вопросы находятся на постоянном контроле управляющего директора.

По информации городского штаба по предупреждению коронавирусной инфекции, в Арсеньеве на 16 апреля случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано, цитирует aviaport.ru пресс-релиз АО "Вертолеты России".