Aselsan поставит дистанционно управляемые модули вооружения SARP в неназванную страну НАТО

ЦАМТО, 16 апреля. Турецкая компания Aselsan сообщила о подписании контракта с неназванной страной-членом НАТО на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения (ДУМВ) и систем определения источника стрельбы.

Хотя Aselsan не раскрыла тип модуля, судя по сопровождающей сообщение фотографии, заказчику будут поставлены ДУМВ SARP (Stabilized Advanced Remote Weapon Platform) и система определения источника стрельбы SEDA.

После подписания данного контракта покупателями ДУМВ SARP стали 20 стран мира. На текущий момент Aselsan произвела и поставила заказчикам более 3000 ед. SARP.

Семейство стабилизированных ДУМВ SARP включает несколько типов модулей. Масса базовой версии SARP (без вооружения и боеприпасов) не превышает 200 кг. Оснащенный электрическим приводом ДУМВ может оснащаться 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом.