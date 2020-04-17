Войти
ЦАМТО

Aselsan поставит дистанционно управляемые модули вооружения SARP в неназванную страну НАТО

506
0
0
Боевой модуль компании Aselsan
Боевой модуль компании Aselsan.
Источник изображения: Getty Images/Anadolu Agency

ЦАМТО, 16 апреля. Турецкая компания Aselsan сообщила о подписании контракта с неназванной страной-членом НАТО на поставку дистанционно управляемых модулей вооружения (ДУМВ) и систем определения источника стрельбы.

Хотя Aselsan не раскрыла тип модуля, судя по сопровождающей сообщение фотографии, заказчику будут поставлены ДУМВ SARP (Stabilized Advanced Remote Weapon Platform) и система определения источника стрельбы SEDA.

После подписания данного контракта покупателями ДУМВ SARP стали 20 стран мира. На текущий момент Aselsan произвела и поставила заказчикам более 3000 ед. SARP.

Семейство стабилизированных ДУМВ SARP включает несколько типов модулей. Масса базовой версии SARP (без вооружения и боеприпасов) не превышает 200 кг. Оснащенный электрическим приводом ДУМВ может оснащаться 7,62-мм пулеметом, 12,7-мм пулеметом или 40-мм автоматическим гранатометом.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
NATO
Похожие новости
30.10.2019
Турция намерена разработать собственную подводную лодку
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
24.09.2014
Не нефтью единой
17.04.2014
Турция может попробовать самостоятельно производить системы ПВО/ПРО
24.10.2011
Турция решила избавиться от американских систем опознавания «свой-чужой», чтобы сбивать израильские самолеты
01.03.2011
Явер Джамалов: «Наша цель – создание военной промышленности, не имеющей аналога в регионе» - ИНТЕРВЬЮ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях