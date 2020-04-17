Минобороны получило модернизированную самоходную пушку "Малка"

Минобороны России получило первую модернизированную самоходную пушку 2С7М "Малка" от предприятия "Уралтрансмаш". Об этом сообщает Госкорпорация Ростех.

Обновленная "Малка" получила новую ходовую часть и электронику, в результате чего возросли ее тактико-технические возможности. В частности, обновили коробки передач, механизмы распределения, агрегаты энергообеспечения, установили новые приборы наблюдения и средства связи. Импортные комплектующие были заменены российскими. Пушка прошла полный цикл испытаний.

- Это одна из самых мощных в мире самоходных пушек, предназначенных для поражения важных целей и объектов противника в тактической глубине обороны за линией фронта. В настоящий момент стартовала поставка модернизированных орудий в интересах Минобороны. Перед Уралтрансмашем стоит серьезная задача по выполнению серийной модернизации этого изделия в рамках гособоронзаказа на 2020-2022 годы, - рассказал гендиректор предприятия Дмитрий Семизоров.

Майя Бирюкова