США выделяют Грузии средства для информационного противостояния России

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Грузия получит специальный грант в сумме 7,5 млн. долларов для финансирования программы информационной интеграции противостоянию России в информационном пространстве. Средства выделяет американское агентство по международному развитию, сообщает "АнтиПропаганда".

В описании гранта прямо указывается, что Россия якобы оказывает на Грузию "информационное влияние", тем самым дискредитируя Евросоюз и НАТО, настраивая общественное мнение против западных ценностей. Кроме того, Россия якобы создает "фабрики троллей", через которые активно влияет на население Грузии.

Россия (...) распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения, распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США

- говорится в описании к гранту.

Агентство США по международному развитию предлагает создать на территории Грузии некую инфраструктуру, в рамках которой должны развиваться "независимые медиа", расследовательская журналистика и фактчекинг (проверка информации - прим.). Таким образом предлагается усилить разрыв культурно-исторических связей России и Грузии, особенно с русскоговорящим населением, а также усилить США информационное давление на Россию.

Отметим, что западные правительства в течении уже длительного времени ведут информационную кампанию против России с целью ее дискредитации и отрыва от России исторически близких народов и стран. Все это делается для ослабления российского влияния и усиления западного, в частности, американского. Наиболее сильные позиции американского лобби сформировались на Украине и в Грузии, эти страны выбрали западный путь развития.