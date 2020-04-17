Под горячую руку «Панциря» попался французский «Мираж»

Несмотря на призывы ООН и международного сообщества, гражданская война в Ливии не утихает. Объявленное накануне перемирие было грубо нарушено сторонами.

Выступающие на стороне «Правительства национального согласия» (GNA) протурецкие боевики, перешли в наступление. С воздуха их продвижение прикрывали ударные БПЛА «Байрактар», управляемые турецкими операторами.

Силы GNS также подняли в воздух свою немногочисленную авиацию, которая до этого оставалась на земле из-за эффективных действий ПВО «Ливийской национальной армии» (LNA).

В ее числе было несколько истребителей Mirage F1 французского производства.

Однако, попытка нанести удары «Миражами» по позициям LNA была сорвана ЗРПК «Панцирь-С», которые прикрывали этот участок фронта. В ходе отражения воздушной атаки один из истребителей был сбит.

В сети был размещен ролик, где можно увидеть обломки уничтоженного «Панцирем» самолета. Впрочем, прямого подтверждения причастности к инциденту российского ЗРПК нет, однако, учитывая, что «Ливийская национальная армия» (LNA) оснащена именно этими системами, сомнений в обратном нет, утверждает Free News.