В России «заказали» новый истребитель

Планируется создание новой отечественной платформы оперативно-тактической авиации.

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» на портале госзакупок разместила заказ на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС) двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами».

На эту работу, которую надо выполнить в 2020-2025 годах, в «МиГ» готовы потратить 4 миллиона рублей.

«Идут поисковые и концептуальные исследования. Речь идет, в том числе, о новых платформах оперативно-тактической авиации. Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК», - прокомментировали закупку РИА Новости в «Объединённой авиастроительной корпорации».

Самым современным на сегодняшний день российским боевым самолетом является перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.