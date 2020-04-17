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В России «заказали» новый истребитель

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Источник изображения: vpk-news.ru

Планируется создание новой отечественной платформы оперативно-тактической авиации.

Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» на портале госзакупок разместила заказ на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета (ЛМФС) двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами».

На эту работу, которую надо выполнить в 2020-2025 годах, в «МиГ» готовы потратить 4 миллиона рублей.

«Идут поисковые и концептуальные исследования. Речь идет, в том числе, о новых платформах оперативно-тактической авиации. Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК», - прокомментировали закупку РИА Новости в «Объединённой авиастроительной корпорации».

Самым современным на сегодняшний день российским боевым самолетом является перспективный российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
МиГ РСК
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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