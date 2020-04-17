Чтобы попасть на базу американским военным придется нюхать уксус

Командование воинского контингента США (USFK) в Южной Корее обязало по прибытии на военные базы проходить тест на обоняние, чтобы определять возможных заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом сообщает агентство Kmib.co.

Для проведения диагностики используется уксус, запах или вкус, которого, как считают некоторые исследователи, не могут определить зараженные. Те, кто не сможет точно определить запах уксуса, направят на сдачу анализов на коронавирус.

Тестирование будет проводиться при въезде на военные базы Camp Walker, Camp Carroll и Camp Henry.

5 апреля было опубликовано исследование, доказывающее, что одним из симптомов заражения коронавирусом является потеря обоняния.