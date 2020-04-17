Войти
Военно-промышленный курьер

У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи

476
1
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Экипажи истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты в темное время суток.

В ходе ночных полетов над Калининградской областью отрабатывались взлет и заход на посадку, атаки по воздушным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника.

Полеты истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ проходили в темное время суток как над морем, так и над безориентирной местностью, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В рамках летной смены пилоты выполняли наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки. Особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с совершением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Су-27
Су-30
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БФ
Военные учения
Похожие новости
31.03.2020
В Калининградской области размещены реактивные системы залпового огня «Смерч»
14.01.2019
Поставки боевых самолетов в Вооруженные Силы России в 2018 году
02.08.2017
Салют Андреевскому флагу
15.10.2012
Катастрофы российских военных самолетов в 2006-2012 гг
31.12.2009
Выбор РИА Новости: самые значимые события 2009 года в российской армии
1 комментарий
№1
17.04.2020 12:34
Да нет в ВКС пилотов - есть летчики! Пилоты летают в "Аэрофлоте"!  И расписывают ночные полеты, как что-то из рядя вон выходящее. Бред.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:15
  • 12
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях