У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи

Экипажи истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ морской авиации Балтийского флота провели учебно-тренировочные полеты в темное время суток.

В ходе ночных полетов над Калининградской областью отрабатывались взлет и заход на посадку, атаки по воздушным и наземным целям, уничтожение командных пунктов и военной техники условного противника.

Полеты истребителей Су-27 и многоцелевых истребителей Су-30СМ проходили в темное время суток как над морем, так и над безориентирной местностью, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту.

В рамках летной смены пилоты выполняли наиболее сложные упражнения курса боевой подготовки. Особое внимание уделялось технике ночного пилотирования с совершением наступательных и оборонительных маневров на различных высотах и скоростях.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)