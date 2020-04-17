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Российская газета

США возрождают самолет-разведчик U-2

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Источник изображения: U.S.Air Force/Wikimedia.org

Lockheed Martin получил от ВВС США 50 миллионов долларов на модернизацию одного из символов холодной войны, высотного самолета-разведчика U-2 Dragon Lady. Это свидетельствует об отказе Пентагона от ранее озвученных планов заменить U-2 стратегическими беспилотниками RQ-4 Global Hawk.

- Мы действительно вдыхаем новую жизнь в возможности этой платформы. Большинство самолетов построены в конце 80-х и в 90-х годах, они имеют в среднем по 17 тысяч часов налета, 80 процентов нереализованного срока службы планера и могут дать гораздо больше, - приводит Aviation Week слова Ирен Хелли, директора программы U-2 в Lockheed Martin.

Компания уже вернула из резерва разведчик с бортовым номером 80-1099. Поврежденный в 2008 году на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ самолет помещен в ремонтный стенд для восстановления готовности и последующей модернизации.

Обновление Dragon Lady коснется бортового радиоэлектронного оборудования - в первую очередь, центрального процессора. Штатный компьютер образца 1994 года устарел, а его компоненты сняты с производства. Новая вычислительная машина разработана в соответствии со стандартом ВВС "Открытая миссия", что позволит U-2 обмениваться информацией с самолетами, спутниками, кораблями и наземными терминалами.

Представители Lockheed Martin сообщили также, что в цифровую сеть самолета интегрирован Enterprise Mission Computer 2 (EMC2), известный как "Коробка Энштейна". Эта система займется динамическим планированием миссий и радиоэлектронной борьбой. Учитывая, что закрытые системы передачи данных истребителей F-22 и F-35 не совместимы между собой, на EMC-2 возложена также функция декодирования сообщений, что позволит разведчику выполнять роль координатора и ретранслятора.

В кабине пилота установят сенсорные дисплеи высокого разрешения. Сейчас летчикам U-2 выдают наручные часы с навигатором, в ближайшем будущем модуль GPS и астронавигации планируется встроить в бортовую систему.

Неназванные устройства на борту Dragon Lady также позволят использовать самолет в качестве компонента противоракетной обороны США.


Антон Валагин

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