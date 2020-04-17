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ЦАМТО

Рособоронэкспорт продолжает работу в условиях пандемии COVID-19

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Логотип ОАО "Рособоронэкспорт"
Логотип ОАО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ЦАМТО, 16 апреля. АО "Рособоронэкспорт" (входит ГК Ростех) не приостанавливает продвижение российской продукции военного, двойного и гражданского назначения, а также исполнение взятых на себя обязательств перед заказчиками в условиях глобальных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией.

"COVID-19 не остановил работу Рособоронэкспорта в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. Сегодня мы максимально оперативно реагируем на новые уникальные реалии глобальной экономики, корректируем формы и методы работы, формируем тренды в соответствии с ними, – сообщил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев. – В Рособоронэкспорте создан оперативный штаб, который координирует деятельность с ФСВТС России, Министерством промышленности и торговли, Госкорпорацией Ростех, предприятиями-производителями продвигаемой продукции, а также региональными властями".

С учетом специфики военно-технического сотрудничества в Рособоронэкспорте опробованы и внедрены технологии проведения онлайн-презентаций продуктов и решений, видеоконференций с партнерами. Большое количество запросов компания получила на поставку мобильных инфекционных госпиталей. Такие заявки отрабатываются с повышенным приоритетом ввиду срочности и жизненной необходимости этой продукции.

Рособоронэкспорт планово продолжает исполнение взятых на себя контрактных обязательств. С соблюдением всех необходимых противоэпидемических требований по продукции для ряда видов вооруженных сил проводится подготовка иностранных специалистов, въехавших в Россию до введения ограничений.

В ходе заседания Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами предприятия российского оборонно-промышленного комплекса подтвердили свою готовность продолжать производство продукции в рамках подписанных Рособоронэкспортом с иностранными партнерами контрактов.

"Рособоронэкспорт дорожит своей безупречной репутацией на рынке, доверием со стороны партнеров и достигнутыми за 20 лет работы высокими результатами. Компания обладает достаточной подушкой безопасности, чтобы впервые возникшая в современной истории глобальная пандемия и связанные с ней ограничения не оказали критического влияния на наработанные связи и добрые отношения более чем со 100 странами мира", – добавил Александр Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Ростех
РОЭ
ФСВТС РФ
Персоны
Михеев Александр
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