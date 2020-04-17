Ранее он сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал ритмичной работу ракетно-космической отрасли в условиях пандемии.

"Несмотря на известные трудности, ракетно-космическая отрасль страны работает ритмично", - написал он в Twitter в четверг по итогам совещания оперативного штаба Роскосмоса по выполнению гособоронзаказа и защите работающего персонала в условиях пандемии.

Совещание проходило по видеосвязи. На фото, которым сопровождается сообщение главы госкорпорации, все участники мероприятия сидят на расстоянии друг от друга, а руководство Ракетно-космической корпорации "Энергия", кроме этого, надело защитные маски.

В среду Рогозин сообщил, что число работников российской ракетно-космической отрасли, у которых обнаружили коронавирус, возросло до 30. Он отметил, что вылечились четыре человека. Позже источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что среди 30 заразившихся - заместитель гендиректора - генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Евгений Микрин.