Иранские катера напугали корабли ВМС США в Персидском заливе

Большая группа иранских катеров в международных водах Персидского залива сблизилась с пятью кораблями американских военно-морских сил.

(3/3) Первоначальные оценки указывают ближайшие точки подхода судов #IRGCN 50 ярдов (около 46 м) от #USSLewisBPuller и 10 ярдов от@USCG #Maui. Во время действий никто не пострадал. https://t.co/eJ3w0CftN7 — US CENTCOM (@CENTCOMRussian) April 15, 2020

Дерзкие маневры представителей "москитного флота" Исламской республики, похоже, произвели большое впечатление на моряков из США. Центральное командование даже выпустило срочное сообщение, в котором информировало, что эти 11 судов совершали опасные подходы к их военным кораблям.

Так, иранцы вплотную, почти на полсотни метров подошли к гигантской экспедиционной морской базе Lewis B. Puller. Полное водоизмещение этого морского склада с запасом боеприпасов и различного имущества может достигать 78 000 тонн, длина - свыше 230 метров, а ширина - 50 метров. На взлетной палубе умещаются 4 вертолета CH-53 массой до более 19 000 килограмм каждый.

Понятно, что никакой особой угрозы этому морскому монстру, крупнее которого лишь атомные авианосцы, не было.

Как всегда, в США вспомнили о правилах морской практики и международном праве, когда им стало выгодно. Хотя их вооруженные силы в мирное время и в ходе военных конфликтов не раз и не два грубо попирали все правила, что неоднократно приводило к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди мирного населения.

Алексей Брусилов