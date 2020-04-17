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Российская газета

Иранские катера напугали корабли ВМС США в Персидском заливе

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Источник изображения: rg.ru

Большая группа иранских катеров в международных водах Персидского залива сблизилась с пятью кораблями американских военно-морских сил.

Дерзкие маневры представителей "москитного флота" Исламской республики, похоже, произвели большое впечатление на моряков из США. Центральное командование даже выпустило срочное сообщение, в котором информировало, что эти 11 судов совершали опасные подходы к их военным кораблям.

Так, иранцы вплотную, почти на полсотни метров подошли к гигантской экспедиционной морской базе Lewis B. Puller. Полное водоизмещение этого морского склада с запасом боеприпасов и различного имущества может достигать 78 000 тонн, длина - свыше 230 метров, а ширина - 50 метров. На взлетной палубе умещаются 4 вертолета CH-53 массой до более 19 000 килограмм каждый.

Понятно, что никакой особой угрозы этому морскому монстру, крупнее которого лишь атомные авианосцы, не было.

Как всегда, в США вспомнили о правилах морской практики и международном праве, когда им стало выгодно. Хотя их вооруженные силы в мирное время и в ходе военных конфликтов не раз и не два грубо попирали все правила, что неоднократно приводило к многочисленным человеческим жертвам, в том числе среди мирного населения.


Алексей Брусилов

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Страны
Иран
Россия
США
Продукция
CH-53
Москит
Проекты
MLP
Oliver Hazard Perry
Авианосец
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