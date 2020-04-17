Эксперт ответил на опасения США из-за испытаний российской ракеты А-235 «Нудоль»

«Это были плановые испытания ракеты А-235 «Нудоль». Мы просто совершенствуем свою противоракетную оборону», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявление Космического командования ВВС США о том, что Россия якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

"Проходили плановые испытания ракеты А-235 "Нудоль". Это не ударное и не наступательное оружие. Мы просто совершенствуем свою противоракетную оборону. Несмотря на эпидемиологические обстоятельства, которые складываются в нашей стране, у нас все идет по плану. А американцы традиционно пытаются найти повод обвинить Россию в агрессивных планах", – рассказал редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Он напомнил, что сейчас идут разговоры о продлении СНВ-3 и все инициативы Москвы встречают стойкое молчание со стороны США. "Перед выходом из ДРСМД американцы тоже придумывали истории: мол, мы хитрые, и испытываем ракету средней дальности, обманывая их. Они не желают вести диалог, но в прессе периодически возникают материалы о том, что "коварные русские" проводят испытания, расширяют свой арсенал", – отметил эксперт.

При этом собеседник подчеркнул: Россия, в отличие от США, всегда уведомляет Вашингтон о подобных испытаниях. "А вот когда американцы проводили испытания ракет средней дальности, они забыли нас оповестить. И только когда мы включили загоризонтные станции РЛС, мы увидели, что американцы проводят испытания баллистических ракет в Канаде", – сказал Леонков.

Ранее космическое командование ВВС США заявило, что Россия якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", – считает глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.

Также указывается, что США готовы к "сдерживанию агрессии и защите нации, союзников и интересов США от враждебных действий в космосе". Реймонд отметил, что все космические державы несут ответственность за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.

Ранее в США назвали Россию реальной военной угрозой для Штатов и интересов Вашингтона в Европе.

В марте прошлого года Индия испытала собственное противоспутниковое оружие, сбив аппарат на низкой околоземной орбите. Премьер Индии объявил, что таким образом страна вошла в число космических сверхдержав. НАСА заявило об угрозе индийского противоспутникового оружия для МКС.

Наталья Макарова