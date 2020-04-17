Экипаж самолета P-8A Poseidon «почувствовал турбулентность» после встречи с Су-35

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Российский Су-35 пролетел на дистанции менее восьми метров перед носом патрульного самолета P-8A Poseidon американских ВМС. Это произошло вчера в нейтральном воздушном пространстве над акваторией Средиземного моря.

Такое сообщение сделала пресс-служба Шестого флота ВМС США.

Американские пилоты сочли эту встречу небезопасной, так как российский истребитель промчался «кверху брюхом» на большой скорости впереди осуществляющего патрульную миссию P-8A Poseidon. При этом экипаж противолодочного самолета ВМС США, по утверждению пилотов, ощутил волну турбулентности. В пресс-релизе Шестого флота Соединенных Штатов сообщается, что "перехват" Су-35 самолета Военно-морских сил США длился 42 минуты.

Там назвали действия российского истребителя «безответственными», а также призвали РФ придерживаться международных общепринятых норм и соблюдать правила. Они обратили внимание Москвы на то, что общемировые правила создавались для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности полетов.

При этом пресс-служба Шестого флота отметила, что действия американских пилотов не могли спровоцировать российский истребитель на такое поведение.

В Министерстве обороны РФ пока никак не прокомментировали инцидент.