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Газета.ru

"Угроза реальна": США рассказали о противоспутниковой ракете РФ

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В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты

США обвинили Россию в испытании противоспутниковой ракеты прямого перехвата. Согласно заявлению американского космического командования, испытанное оружие может уничтожать спутники, находящиеся в 160-2000 км над поверхностью планеты. Вашингтон уже не первый раз обвиняет Москву в создании угрозы в космосе. Но в России утверждают, что с ее стороны агрессии в этой сфере нет.

Космическое командование ВВС США заявило, что Россия 15 апреля провела испытание противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

"Космическое командование ВВС США в курсе и следит за испытанием Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата, проведенным 15 апреля", - говорится в заявлении командования, которое цитирует РИА «Новости».

В заявлении указано, что испытанное оружие может уничтожать спутники, которые находятся на низкой околоземной орбите - в 160-2000 км над поверхностью планеты.

CNBC предполагает, что речь идет о системе «Нудоль». Последнее ее испытание прошло в декабре 2018 года. По разным данным, система A-235 «Нудоль» предназначена для перехвата объектов на высотах от 50 до 1 тыс. км.

В космическом командовании обратили внимание, что ракету испытали после маневров российских спутников, обозначенных как «Космос-2542» и «Космос-2543». О них в Соединенных Штатах сообщали в феврале. Вашингтон тогда утверждал, что эти спутники находятся в опасной близости от американского USA-245, который также известен под названием KH-11 и входит в разведывательную группу Keyhole/Chrystal. Подобные спутники могут наблюдать за всей поверхностью Земли.

Как отметил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд, испытание Россией противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT - это еще один пример того, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут, приводит его слова ТАСС.

В сообщении утверждается, что США готовы к сдерживать агрессию и защищать нацию, союзников и свои интересы от враждебных действий в космосе.

Реймонд также напомнил, что все космические державы ответственны за создание безопасных, стабильных и устойчивых с организационной точки зрения условий для деятельности в космосе.

По его словам, эти испытания свидетельствуют, что высказывания Москвы в защиту предложений по контролю над вооружениями в космосе лицемерны и направлены на ограничение возможностей США.

При этом в России, убежден Реймонд, не собираются сворачивать свои программы по созданию противокосмического оружия.

«Космос имеет решающее значение для всех народов и нашего образа жизни. Спрос на космические системы сохраняется и в кризисное время, когда глобальная логистика, транспорт и связь играют ключевую роль в борьбе с пандемией COVID-19», - подчеркнул глава космического командования американских ВВС.

В феврале главнокомандующий НАТО по трансформации генерал Андре Ланата заявил в интервью журналу Washington Examiner, что российское Министерство обороны запустило небольшой спутник, который выследил задействованный в разведке американский космический аппарат.

«До сих пор все считали [космическое] пространство безопасным убежищем. Это уже не так», - подчеркнул Ланата.

При этом генерал не стал предполагать, с какой целью был запущен российский спутник. Он отметил, что можно подумать о самых разных способах агрессии в космосе. По его словам, главный вопрос - сможет ли каждая страна Североатлантического альянса в отдельности противостоять угрозам в космосе, поскольку военно-политический блок этими вопросами заниматься не будет.

В ответ на это заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил принадлежащему Григорию Березкину РБК, что никакой агрессии со стороны России в космосе нет.

По его словам, речь идет о гражданском спутнике, который выполнял свои функции, предназначенные для собственной корректировки.

«А действия, которые американцы не могут предсказать, вызывают волну пиара, которая направлена на то, чтобы выделялось больше денег на космические и военные программы Соединенных Штатов», - предположил депутат.

Он подчеркнул, что «истерия, которую мы уже не первый раз слышим», прежде всего от натовских генералов, - это попытка воздействовать на парламенты стран, чтобы они выделяли все больше средств на и без того раздутое Госдепом финансирование американского военно-промышленного комплекса.

В сентябре 1985 года Соединенные Штаты сбили на высоте 555 км свой научный астрофизический спутник Solwind. Это было сделано с помощью высокомобильной противоспутниковой ракеты ASM-135 ASAT, запущенной с истребителя F-15. В 2008 году американцы сбили свой военный спутник. В 2019 году этому примеру последовала Индия.


Лидия Мисник

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Страны
Индия
Россия
США
Продукция
F-15
А-235
Проекты
NATO
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