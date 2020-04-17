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В инженерных войсках ВС РФ принята на снабжение новейшая переносная водоочистная установка

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Переносная водоочистная установка ПВУ-600
Переносная водоочистная установка ПВУ-600.
Источник изображения: sdelanounas.ru

ЦАМТО, 16 апреля. В инженерных войсках Вооруженных Сил Российской Федерации принята на снабжение переносная водоочистная установка ПВУ-600, предназначенная для очистки и опреснения воды.

Производительность установки – не менее 0,6 м3 в час. Время автономной работы на комплекте расходных материалов – не менее 100 часов. Время развертывания из походного положения – 0,2 часа. Работа установки полностью автоматизирована. Установка ПВУ-600 дополнительно комплектуется блоком опреснения высокоминерализованной воды.

При сохранении основных массогабаритных характеристик предшественницы установка ПВУ-600 имеет вдвое большую производительность и очищает воду от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств до показателей качества, соответствующих ГОСТ, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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