Компания Boeing начала летные испытания первого F-15QA, предназначенного для ВВС Катара

ЦАМТО, 16 апреля. Компания Boeing объявила о начале летных испытаний первого многоцелевого истребителя версии F-15QA "Эдвансд Игл", предназначенного для ВВС Катара.

Разработанный для Катара самолет выполнил взлет в международном аэропорту Ламберт в Сент-Луисе и находился в воздухе 90 мин. Как отмечается, самолет продемонстрировал высокую маневренность, выполнив вертикальный взлет "Викинг" и различные фигуры, в т.ч. с перегрузкой 9g. Проверка ряда систем, включая авионику и РЛС, также прошла успешно. По итогам тестирования испытательная группа подтвердила, что самолет соответствует предъявленным требованиям.

Группа летных испытаний Boeing продолжит проверку возможностей самолета в соответствии с разработанным перечнем задач.

Как отметили в компании Boeing, усовершенствованный F-15QA выполнен с использованием передовых технологий и отличается расширенными возможностями. При этом стоимость летного часа F-15 вдвое ниже, чем у аналогичных истребителей. Кроме того, самолет может транспортировать большую полезную нагрузку на большую дальность.

Как сообщал ЦАМТО, 14 июня 2017 года министр обороны США (на тот момент) Джеймс Мэттис и государственный министр по делам обороны Катара Халед бен Мохаммед аль-Атыйя подписали предварительное соглашение о намерениях по вопросу продажи истребителей F-15QA (Qatar Advanced) для катарских ВВС.

Ранее, в ноябре 2016 года, Государственный департамент США одобрил потенциальную поставку Катару в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 72 многоцелевых истребителей F-15QA, а также связанных с контрактом вооружений и услуг. Общая стоимость продажи была оценена в 21,1 млрд. долл.

В декабре 2017 года Министерство обороны США заключило с компанией Boeing первый контракт стоимостью 6,173 млрд. долл., предусматривающий поставку ВВС Катара в рамках программы "Иностранные военные продажи" 36 новых самолетов в конфигурации F-15QA. Компания Boeing приступила к сборке первого F-15QA в августе 2018 года.

Предполагается, что Boeing начнет поставки самолетов заказчику в 2021 году и завершит в 2023 году. Контракт содержит опционы на поставку еще 36 самолетов, в случае реализации которых производство будет продолжаться до 2026 года. Кроме того, в 2019 году с компанией в рамках программы "Иностранные военные продажи" был подписан контракт на проведение обучения летного состава и техническое обслуживание самолетов F-15QA.

Истребитель F-15QA отличается технологиями нового поколения, включая электродистанционное управление, цифровую кабину, модернизированные датчики, РЛС и средства радиоэлектронной борьбы, бортовой компьютер высокой производительности.

Благодаря разработке версии F-15QA и сотрудничеству с ВВС США, Boeing в настоящее время готовится создать усовершенствованный истребитель F-15EX для национальных ВВС, которые в январе опубликовали уведомление о намерении заключить контракт на поставку первых 8 самолетов. В планах на будущее – закупка до 144 истребителей.