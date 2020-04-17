Конфликт с подрядчиками не повлияет на сроки сдачи атомного ледокола «Урал»

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Балтийский завод пока не получил паровые турбины, которые затем установят на атомный ледокол «Урал». Поставить паротурбинную установку (ПТУ) должен был Кировский завод.

Об этом говорится в статье, подготовленной Яной Войцеховской и опубликованной в газете «Коммерсантъ».

«Урал» - это третий ледокол проекта 22220. Ожидалось, что его передадут корпорации «Росатом» в 2022 году.

Паротурбинную установку Балтийский завод ждал еще в октябре 2019 года, но не получил ее до сих пор. В связи с этим предприятие подало иск на трех подрядчиков, входящих в структуру ГК «Кировский завод». Сумма иска составляет 199,96 миллиона рублей. Непосредственным поставщиком ПТУ является завод «Киров-Энергомаш». Другие два предприятия ГК «Кировский завод» выступают его солидарными поручителями.

Кировский завод оспорил иск, отмечая задержку финансирования со стороны заказчика и задержку поставки комплектующих для турбин.

При этом руководство Балтийского завода уверяет «Росатом», что несмотря ни на что сроки сдачи атомного ледокола «Урал» не изменятся.

О задержке с поставкой паротурбинной установки для ледокола было известно еще в декабре прошлого года, о чем тогда заявлял генеральный директор завода Алексей Кадилов.