Войти
Военное обозрение

США заподозрили Китай в проведении испытаний ядерных зарядов

429
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не исключают, что Китай тайно проводит испытания ядерных зарядов малой мощности. Данные подозрения отражены в докладе американского Госдепа, направленном в Конгресс. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal

В докладе не публикуются конкретные данные о том, что Китай нарушает свои обязательства в рамках договора о запрете ядерных испытаний. Однако в Вашингтоне отмечают, что Пекин в течение всего 2019 года поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне, используемом Китаем для проведения исследований в ядерной сфере. Кроме того, подозрения США вызывают частые блокировки китайской стороной передачи данных станций, следящих за сейсмической и радиоционной обстановкой.

Возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, использование взрывоизолирующих помещений, широкие земляные работы в Лобноре (...) частая блокировка данных со станций международной мониторинговой сети (...) вызывают обеспокоенность

- говорится в документе.

В докладе высказываются сомнения в том, что Китай соблюдает стандарт "нулевого уровня", которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция. В то же время в документе отмечается, что Россия в 2019 году в целом соблюдала положения СНВ-3.

Ранее сообщалось, что США намерены включить Китай в подписание нового договора по контролю за вооружениями, но до сих пор согласия на это от Пекина не получили. В Китае неоднократно заявляли, что не намерены присоединяться к договору СНВ, но обещают соблюдать его положения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
Россия
США
Франция
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
18.03.2020
Усилить пропаганду в поддержку «Авангарду»
22.03.2017
Разоружен и очень опасен
23.12.2014
Положение обязывает
21.12.2011
ЕвроПРО и военное строительство России
17.10.2011
Стратегическое обновление
08.06.2011
Обнародованы данные о мировом ядерном вооружении
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:11
  • 11
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях