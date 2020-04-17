США заподозрили Китай в проведении испытаний ядерных зарядов

Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты не исключают, что Китай тайно проводит испытания ядерных зарядов малой мощности. Данные подозрения отражены в докладе американского Госдепа, направленном в Конгресс. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal

В докладе не публикуются конкретные данные о том, что Китай нарушает свои обязательства в рамках договора о запрете ядерных испытаний. Однако в Вашингтоне отмечают, что Пекин в течение всего 2019 года поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне, используемом Китаем для проведения исследований в ядерной сфере. Кроме того, подозрения США вызывают частые блокировки китайской стороной передачи данных станций, следящих за сейсмической и радиоционной обстановкой.

Возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, использование взрывоизолирующих помещений, широкие земляные работы в Лобноре (...) частая блокировка данных со станций международной мониторинговой сети (...) вызывают обеспокоенность

- говорится в документе.

В докладе высказываются сомнения в том, что Китай соблюдает стандарт "нулевого уровня", которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция. В то же время в документе отмечается, что Россия в 2019 году в целом соблюдала положения СНВ-3.

Ранее сообщалось, что США намерены включить Китай в подписание нового договора по контролю за вооружениями, но до сих пор согласия на это от Пекина не получили. В Китае неоднократно заявляли, что не намерены присоединяться к договору СНВ, но обещают соблюдать его положения.