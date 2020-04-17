США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях

Китай поддерживал высокий уровень деятельности на Лобнорском полигоне ядерных испытаний на протяжении 2019 года, заявили в Госдепартаменте США.

Об этом сообщает РИА «Новости», отмечая, что внешнеполитическое ведомство подозревает КНР в тайном проведении ядерных испытаний.

«Возможные приготовления Китая к круглогодичному использованию Лобнорского полигона, использование взрывоизолирующих помещений, широкие земляные работы в Лобноре и отсутствие транспарентности по ядерным испытаниям, в том числе и частая блокировка данных со станций международной мониторинговой сети… вызывают обеспокоенность относительно того, соблюдает ли страна стандарт „нулевого уровня“, которого придерживаются в моратории на ядерные испытания США, Великобритания и Франция», - говорится в докладе Госдепа.

Попало от американцев и России.

«США считают, что Россия проводила эксперименты, связанные с ядерным оружием, которые вызвали высвобождение ядерной энергии», - утверждается в документе. При этом в госдепартаменте подчеркнули, что не владеют информацией о проведении Россией подобных экспериментов 2019 году.

«Возможно, Россия проводит испытания таким образом, что ядерная энергия высвобождается из взрывного контейнера, а это вызывает обеспокоенность в связи с обязательствами России об уведомлениях в соответствии с договором», - уточнили во внешнеполитическом ведомстве.