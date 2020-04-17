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Деловая газета "Взгляд"

МИД призвал США задуматься о смысле неразмещения оружия в космосе

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Источник изображения: Leonid Faerberg/Global Look Press

Москва призывает Вашингтон не выдумывать предлоги для игнорирования предложений России о неразмещении первыми оружия в космосе, заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков.

Так Рябков прокомментировал утверждения США о том, что Россия якобы провела испытания противоспутниковой ракеты, передает ТАСС.

"Они (США) в последнее время взяли за правило демагогически оспаривать оправданность нашей идеи принятия в государственной мере не только юридически обязывающих договоренностей в этой сфере, но и принятия ими, то есть государствами, политического обязательства о неразмещении первыми оружия в космосе", – указал замглавы МИД.

Он добавил, что "хочется призвать коллег в Вашингтоне не скользить взглядом по поверхности наших предложений, выдумывая предлоги для их игнорирования, а хотя бы на минуту задуматься, в чем смысл этих идей (неразмещения первыми оружия в космосе)".

Между тем тот факт, что США отказываются от диалога по неразмещению первыми оружия в космосе, может означать, что "они взяли курс на создание ударных систем для развертывания в космическом пространстве".

"Другого логического вывода из этой их позиции отрицания нет. Чтобы снимать те или иные озабоченности, у нас, кстати, множество причин испытывать обеспокоенность по поводу той деятельности, которую США ведут в космическом пространстве, по поводу их планов, включая планы размещения в космосе элементов противоракетной системы", – сказал Рябков.

Рябков также подчеркнул, комментируя доклад Госдепартамента США за 2019 год о соблюдении странами договоренностей в сфере контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения, что Россия не предпринимала никаких действий в нарушение своих обязательств по запрещению ядерных испытаний.

"Никаких мероприятий, которые включали бы элементы отклонения от нашего обязательства, вытекающего из нашего одностороннего моратория на ядерные испытания и из нашей ратификации ДВЗЯИ, мы не предпринимали", – указал он.

При этом США по многим признакам находятся на пути к приведению своего ядерного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности.

Ранее космическое командование ВВС США заявило, что Россия якобы проводит испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата.

До этого в США назвали Россию реальной военной угрозой для Штатов и интересов Вашингтона в Европе.


Наталья Ануфриева

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Ядерный щит
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