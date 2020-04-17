Маск раскрыл сущность «Роскосмоса»

Глава американской компании SpaceX Илон Маск в Twitter раскрыл сущность производителей и операторов одноразовых средних и тяжелых носителей. Из заявления бизнесмена следует, что компании вроде американской United Launch Alliance (ULA), российского «Роскосмоса» и европейской Arianespace не способны жить в конкурентных условиях без поддержки государства.

«Единственная причина, по которой другие компании со средними и тяжелыми ракетами вообще выигрывают какие-либо миссии, связана с вмешательством правительства. В противном случае они были бы такими же несуществующими, как авиационные компании с одноразовыми самолетами», — сказал бизнесмен.

Он добавил, что «ULA опирается на лоббирование».

В апреле Маск в Twitter ответил на обвинение в демпинге со стороны гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. «Ракеты SpaceX многоразового использования на 80 процентов, а их — на 0. Это актуальная проблема», — указал бизнесмен. Ранее в том же месяце Рогозин заявил, что «если рыночная цена пуска, например, у SpaceX, около 60 миллионов долларов, то НАСА платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше».