Разработка нового фронтового истребителя началась в России

Российские конструкторы начали работать над созданием новой платформы оперативно-тактической авиации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию, входящую в Ростех. Упоминается заказ РСК "МиГ" на исследование, размещенный в конце прошлого года. Имеется в виду "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами". При этом указывается период 2020-2025 годов.

Сообщается также, что, судя по информации c портала госзакупок, стоимость работ составляет четыре миллиона рублей.

В пресс-службе ОАК пояснили, что инженерные центры корпорации ведут поисковые и концептуальные исследования для создания новых образцов вооружения, включая новые платформы оперативно-тактической авиации.

"Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно о начале производства в России нового автомата А-545, который позволяет на 15-20 процентов повысить кучность стрельбы короткими очередями.

Руслан Мельников