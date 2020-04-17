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Российская газета

Разработка нового фронтового истребителя началась в России

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Источник изображения: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российские конструкторы начали работать над созданием новой платформы оперативно-тактической авиации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию, входящую в Ростех. Упоминается заказ РСК "МиГ" на исследование, размещенный в конце прошлого года. Имеется в виду "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы, сравнение с зарубежными аналогами". При этом указывается период 2020-2025 годов.

Сообщается также, что, судя по информации c портала госзакупок, стоимость работ составляет четыре миллиона рублей.

В пресс-службе ОАК пояснили, что инженерные центры корпорации ведут поисковые и концептуальные исследования для создания новых образцов вооружения, включая новые платформы оперативно-тактической авиации.

"Эти проекты составят перспективную программу работ ОКБ Сухого и ОКБ Микояна в рамках формируемого Дивизиона военной авиации ОАК", - отметили в пресс-службе.

Напомним, ранее стало известно о начале производства в России нового автомата А-545, который позволяет на 15-20 процентов повысить кучность стрельбы короткими очередями.


Руслан Мельников

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МиГ РСК
ОАК
Ростех
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4 комментария
№1
17.04.2020 11:06
Легкий фронтовой истребитель,  должен быть действительно ЛЕГКИМ, дешевым в производстве и в эксплуатации, с одним двигателем, как F-16 или F-35 для пятого поколения. При двух-двигательной схеме на выходе опять получим что-то типа Миг-35, который оказался ни-кому не нужным, ни своим ВКС ни тем более зарубежным партнерам.
0
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№2
17.04.2020 11:27
Была программа МФИ - многофункционального истребителя, который должен был заменить, объединив все виды истребителей, который стал ПАК ФА, который стал Су-57 - можно было бы сэкономить немало денег, сделав один универсальный самолёт. Но нет, давайте сделаем в дополнение к Су-57 ещё и ПАК ДП, лёгкий истребитель? Что ещё? Специализированный палубный истребитель с укороченным взлётом и посадкой (у Су-57 они не длинные)? Отдельно истребитель с вертикальным взлётом и посадкой (тоже была информация)? Потратим много миллиардов долларов на создание, а потом закупим небольшую партию или даже скажем, что нас и 4-е поколение полностью устраивает, оно ещё не исчерпало модернизационный потенциал - производить аналог 5-го поколения преждевременно, мы сразу 6-е начнём производить, как это было с Су-57, который парадно-выставочный истребитель?

Можно сделать какие-то специализированные модификации Су-57, как у F-35, а то и ограничиться различными типами подвесных контейнеров, но зачем создавать вообще другой, узко-специализированный самолёт под каждую задачу? Это ж дороже в итоге выйдет даже если это будет однодвигательный самолёт - надо ж учитывать деньги на его создание и на организацию отдельного производства, отдельной логистики, отдельного обучения лётного и технического персоналов.

Лёгкий истребитель - опять будет истребителем завоевания господства в воздухе надо своим аэродромом, как МиГ-29? Для маленьких стран может и актуальны истребители с небольшой дальностью, но уж явно не для России.

Увеличьте уже партию Су-57 раз в 10. 76 штук для огромной России до 28 года - ни о чём. Не нужны все эти ПАК ДП, лёгкие истребители, бомбардировщики на базе истребителей (Су-34), не нужно больше вообще производить истребители 4 поколения - доделать уже заказанные партии и всё, дальше только Су-57.
+1
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№3
17.04.2020 11:50
Надо делать все подряд и продавать Дели и Пекину и переходить на следующий перспективный обьект. Но при этом под наш серийный и отработанный двигатель. Два забракуют, третий отхватят с руками.
0
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№4
17.04.2020 13:26
Судя по приведенным цифрам, речь о неких предварительных работах, на основании которых затем ещё сильно подумают - разрабатывать это далее или нет. Собственно подобные там постоянно идут, для того и существуют КБ. Рельные новые модели самолётов/кораблей/сухопутных БМ - появляются ныне раз в десятилетия, но надо же за что-то зарплаты платить. Статья ни о чем.
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