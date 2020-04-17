Пилоты F-35 настороженно относятся к автоматизированной системе ALIS: названы причины

Источник изображения: topwar.ru

В США продолжается совершенствование автоматической системы информационной логистики ALIS. Основная задача, которая изначально ставилась перед разработчиками, состояла в создании системы, которая позволила бы существенно снизить затраты на эксплуатацию истребителей нового поколения F-35. Целевые показатели – снижение эксплуатационных расходов на 80%.

Запланирована автоматизация поставок комплектующих, планового обновления программного обеспечения, в том числе по управлению диспетчеризацией, бортовыми системами. Также система должна позволить информировать технические службы о необходимости осуществления дозаправки летающими танкерами с тех аэродромов, которые наиболее близко расположены к квадрату выполнения операции.

Однако пока с системой ALIS для F-35 – проблемы.

Теоретически, обновление программного обеспечение должно осуществляться в режиме реального времени – «не сложнее, чем это происходит на смартфоне». Однако военные лётчики с настороженностью относятся к такой функциональной составляющей ALIS. Причина в том, что фактическое использование программного обеспечения с функцией его обновления уже демонстрировало сбои. И эти проблемы не устранены, хотя работа идёт уже несколько лет. Об этом сообщали пилоты F-35 в Японии, Норвегии. До сих пор нет точно ответа на вопрос о том, по какой конкретно причине упал в море истребитель F-35 ВВС Японии. Эксперты ранее озвучивали предположения о возможных сбоях в программном обеспечении бортовых систем истребителя.

Пилоты насторожены ещё и в связи с тем, что именно автоматика в конечном итоге должна определять основные логистические параметры, включая оценку того, готов ли истребитель к выполнению операции или нет.

Нужно напомнить, что ранее в самих США уже озвучивали проблемы с автоматизацией логистики. Система ALIS, анализируя время получения с завода запчастей для осуществления ремонта самолёта, могла выдавать результат в несколько лет. Всё это время автоматика признавала бы самолёт не пригодным к полётам. Чтобы «обмануть» ALIS, технический персонал баз ВВС США иногда был вынужден печатать детали на 3D-принтере и осуществлять замену. Однако производитель после этого был готов снять самолёты с гарантийного обслуживания.