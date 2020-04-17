Подтвердились данные о работах по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации

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Объединённая авиастроительная корпорация подтверждает информацию о том, что в России идут работы в области создания перспективной авиационной платформы. Речь идёт о платформе средств оперативно-тактической авиации.

По информации, представленной на портале государственных закупок, на первом этапе планируется осуществить аэродинамический расчёт ЛМФС – лёгкого многоцелевого фронтового самолёта. Отмечается, что самолёт должен стать двухдвигательным, и при этом должно быть проведено сравнения по параметрам и характеристикам с зарубежными параметрами. На это выделяется 4 миллиона рублей. Заказ размещён РСК «МиГ».

Перспективная авиаплатформа для лёгкого многоцелевого самолёта позволит расширить возможности российских ВКС. Фактически речь может идти о появлении в перспективе нескольких вариантов самолётов, один из которых мог бы иметь конструкцию учебно-боевого.

При этом нужно отметить, что пока никаких конкретных планов по времени реализации проекта не озвучивается.

Эксперты полагают, что новая платформа в итоге могла бы прийти на замену эксплуатирующимся сегодня штурмовикам Су-25. Эти самолёты за многие годы использования в ВВС (ВКС) проходили через несколько модернизаций. Сегодня они сохранили фактически лишь первоначальный внешний облик, а вся «начинка», включая бортовые радиоэлектронные системы, прошла через кардинальное обновление. Кроме того, платформа позволит создать и лёгкий фронтовой истребитель для ВКС РФ.