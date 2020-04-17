Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей

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Продолжается публикация прогнозов по поводу потерь экономики в условиях кризиса. Национальное рейтинговое агентство, на обзор которого ссылаются «Известия», считает, что общий ущерб экономики РФ от кризиса, вызванного пандемией, составит огромную сумму – до 18 трлн рублей (17,9 трлн).

Отмечается, что кризис способен привести к появлению многих миллионов невостребованных на рынке труда. Прогноз агентства по цифрам в данном случае – до 15,5 млн.

Примечательно, что в той же публикации содержится прогноз следующего характера: российское правительство не допустит столь значительного ущерба, будут предприняты дополнительные меры по выходу из кризиса.

В том же прогнозе заявлено о возможном падении реальных зарплат на 3%.

Этот прогноз по проценту падения реальных заработных плат вызывает большие сомнения. Другие эксперты полагают, что при существующей конъюнктуре рынка, а также при крайне низких ценах на нефть процент падения может оказаться существенно выше.

Тем временем «Коммерсант» пишет о том, что министерство финансов готовит перераспределение средств бюджета на текущий год в связи с кризисом. Объёмы перераспределения – более 900 млрд рублей.

Средства планируется в первую очередь использовать на реализацию социальных программ, сбалансированность бюджетов субъектов федерации, поддержку системообразующих компаний, принятие мер по отраслям. Поддержка так же будет предоставлена в виде государственных гарантий.