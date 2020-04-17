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Военное обозрение

Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей

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Источник изображения: topwar.ru

Продолжается публикация прогнозов по поводу потерь экономики в условиях кризиса. Национальное рейтинговое агентство, на обзор которого ссылаются «Известия», считает, что общий ущерб экономики РФ от кризиса, вызванного пандемией, составит огромную сумму – до 18 трлн рублей (17,9 трлн).

Отмечается, что кризис способен привести к появлению многих миллионов невостребованных на рынке труда. Прогноз агентства по цифрам в данном случае – до 15,5 млн.

Примечательно, что в той же публикации содержится прогноз следующего характера: российское правительство не допустит столь значительного ущерба, будут предприняты дополнительные меры по выходу из кризиса.

В том же прогнозе заявлено о возможном падении реальных зарплат на 3%.

Этот прогноз по проценту падения реальных заработных плат вызывает большие сомнения. Другие эксперты полагают, что при существующей конъюнктуре рынка, а также при крайне низких ценах на нефть процент падения может оказаться существенно выше.

Тем временем «Коммерсант» пишет о том, что министерство финансов готовит перераспределение средств бюджета на текущий год в связи с кризисом. Объёмы перераспределения – более 900 млрд рублей.

Средства планируется в первую очередь использовать на реализацию социальных программ, сбалансированность бюджетов субъектов федерации, поддержку системообразующих компаний, принятие мер по отраслям. Поддержка так же будет предоставлена в виде государственных гарантий.

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Страны
Россия
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4 комментария
№1
17.04.2020 09:16
Цитата, q
Отмечается, что кризис способен привести к появлению многих миллионов невостребованных на рынке труда.

Совершенно случайно есть множество рабочих мест, занятых мигрантами. От таксистов до официантов.

И тут бы половой орган к носу прикинуть и сделать некие выводы.
0
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№2
17.04.2020 10:42
Цитата, q
Национальное рейтинговое агентство, на обзор которого ссылаются «Известия», считает, что общий ущерб экономики РФ от кризиса, вызванного пандемией, составит огромную сумму – до 18 трлн рублей (17,9 трлн).

Это-ж.... 250 млрд долларов! При ВВП в 1600 это же 15% падения! И это ещё без приведения ВВП к новому курсу рубля, где ещё минус 10-15%!

Да как так-то? А где разговорчики что это касается только запада а мы почти не заметим и продолжим "расти"? Как-то быстро "неинформированные оптимисты" сдуваются (.
В 14-м обещали что всё будет просто блеск, теперь обещали... Никогда такого не было и вот опять?

И это не какие-то объективно-либеральные агентства а 2 придворных рупора!!!
0
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№3
17.04.2020 10:48
....есть множество рабочих мест, занятых мигрантами. От таксистов до официантов.

И половина не от голода рвутся в Россию, а срубить денег хорошо и построить дом для женитьбы, а то зачморят до старости бедного киргиза-узбека. Так что можно их располовинить смело.
+1
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№4
17.04.2020 13:57
Цитата, ID: 19334 сообщ. №2
Это-ж.... 250 млрд долларов! При ВВП в 1600 это же 15% падения! И это ещё без приведения ВВП к новому курсу рубля, где ещё минус 10-15%!

Ну Вы же должны понимать, что сюда наверняка включили, как минимум:
  • суммы потерь от сокращения объемов добычи
  • суммы, потраченные на поддержания рубля особенно в период "тихой стихии" недоговоренностей с ОПЕК+
  • суммы, потраченные на постройку новых медицинских центров (в некоторые из которых стройматериалы доставляют, внимание - САМОЛЕТАМИ).
  • ну ещё суммы, на поддержание компаний, названных кем-то системообразующими, но по ходу ряд из них близок кому-то по духу, иначе совсем непонятно, как в этот список попали например: Burger King (ООО «Бургер Рус»), KFC (ООО «Интернэшнл Ресторант Брэндс»), McDonald’s (ООО «Макдоналдс»), Букмекерская контора «Фонбет» (ООО «Ф.О.Н.»).

Кстати, после того, как бизнес увидел этот список системообразующих предприятий России, Мишустину пришлось внести предложение об отказе от списка, и вести помощь в ручном режиме (что ИМХО в свете такого списка будет ещё хуже, потому что теперь просто в тихую в первую очередь своим помогать начнут).

Так вот, какова в этих 18 трлн. реальная доля потерь именно из-за короновируса - огромный вопрос, потому что коррупционную составляющую я здесь в принципе не учитывал, но мы же все всё понимаем.

Это в Белоруссии можно вот так



у нас букмекерская компания - системообразующая, во как....
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