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Известия.ru

НАТО продолжит текущие операции на фоне пандемии коронавируса

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Министры обороны стран – участниц НАТО в среду, 15 апреля, провели встречу в виртуальном формате и договорились продолжать текущие операции альянса. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

«Министры Североатлантического альянса сосредоточились на теме сохранения сдерживающего и оборонительного положения для обеспечения безопасности НАТО во время борьбы с COVID-19. Союзники подтвердили свою готовность продолжать текущие операции», — говорится в сообщении.

По словам Хоффмана, представители стран также подчеркнули важность «противодействия дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных субъектов, использующих пандемию для распространения ложных и вредных нарративов».

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что силы стран НАТО провели более 100 воздушных операций по перевозке медицинских средств и техники в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Тем не менее, по его словам, бюджеты стран – участниц альянса будут сокращаться из-за распространения инфекции, однако оценить размер сокращения их военных расходов пока невозможно.


11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer, на 15 апреля количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило отметку в 2 млн, умерли 129 тыс. человек.

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