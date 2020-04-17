Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил

Россия активно модернизирует ядерные силы, чтобы увеличить их боеспособность. Для нее это необходимо, поскольку угроза со стороны США растет, а их последние действия указывают на то, что гонка вооружений все еще идет. Мир никогда не был настолько близок к ядерному кризису, убежден автор.

В марте Сергей Шойгу заявил, что оснащенность войск современным вооружением и техникой доведена до 68,2%. К концу года она достигнет целевого показателя - 70%. Доля современного вооружения в стратегических ядерных силах до конца года увеличится на 5% и достигнет уровня 87%. По оценкам Министерства обороны США, на начало 2020 года на модернизацию ядерных сил всех трех видов войск Россия потратила около 28 миллиардов долларов.

Огромный ядерный арсенал России

Россия располагает полностью укомплектованными ядерными силами во всех трех видах войск. Согласно статистике, приведенной в американском журнале "Бюллетень ученых-атомщиков" (Bulletin of the Atomic Scientists), на начало 2020 года Россия имела около 6370 стратегических и тактических ядерных боеголовок, при этом на вооружении состояли 1570 стратегических ядерных боеголовок (819 на баллистических ракетах наземного базирования, 560 на баллистических ракетах подводных лодок и 200 на крылатых ракетах, запускаемых с воздуха). Еще 870 стратегических и 1870 нестратегических ядерных боеголовок находятся на хранении. Помимо ядерных боеголовок, находящихся в запасе у действующей армии, около 2060 списанных боеголовок ожидают утилизации, сохраняя при этом свою боеспособность.

За ракеты наземного базирования отвечают 11 ракетных дивизий, оснащенных межконтинентальными баллистическими ракетами Р-36М, УР-100Н, РТ-2ПМ "Тополь" и РТ-2ПМ2 "Тополь-М". Первые три были разработаны и приняты на вооружение еще в советские времена, а позже изъяты. В настоящее время основой ракетных сил наземного базирования считается РТ-2ПМ2 "Тополь-М". На нем был сделан главный акцент во время модернизации российских ядерных сил. РТ-2ПМ2 имеет две модифицированные модели: "Тополь-М" и РС-24 "Ярс". "Тополь-М" - это ракета с одной боеголовкой, а "Ярс" может быть оснащен несколькими боевыми блоками, дальность полета которых достигает 11,5 тысяч километров, а скорость - 13 Махов, к тому же они способны обходить американские системы ПРО. Кроме того, в России ведется разработка новой баллистической ракеты "Ярс" (SS-29 по классификации НАТО). Сообщается, что она сможет переносить от 15 боеголовок, способных действовать раздельно, а благодаря установке гиперзвукового элемента, от нее нельзя будет защититься.

Для ракет подводного базирования у России есть около 10 АПЛ стратегического назначения: шесть подлодок проекта 667БДРМ "Дельфин", одна подлодка проекта 667БДР "Кальмар" и три атомные подлодки проекта 955 "Борей". Первые два типа подводных лодок относятся к третьему поколению. Их начали создавать в 1985 году, каждая субмарина этого класса способна переносить 16 ядерных боеголовок. Ожидается, что в скором времени их заменят АПЛ проекта 955 "Борей". Первая подлодка проекта "Борей" была спущена на воду в 2013 году, она стала самой современной АПЛ стратегического назначения в России. Подлодка способна переносить на себе 16 баллистических ракет "Булава", на каждой из которых может быть установлено до шести ядерных боеголовок. Максимальная дальность полета ракет превышает 8 тысяч километров, если запустить ее из Северного Ледовитого океана, то радиус ее действия сможет покрыть все основные города США.

Россия обладает примерно 60 стратегическими бомбардировщиками для запуска ракет в воздухе. Например, Ту-160 может переносить до 40 тонн оружия, в том числе 12 крылатых ракет Х-55СМ. Страна уже закупила 50 обновленных бомбардировщиков Ту-160М2. Данная модель обладает стелс-характеристиками. В России идут опытно-конструкторский работы по созданию стратегических бомбардировщиков следующего поколения, более того, они уже близки к завершению, и в начале 2021 года состоится первый полет нового самолета. Однако, по словам американского эксперта, российская авиация вряд ли способна одновременно разрабатывать и производить два вида стратегических бомбардировщиков.

Огромный ядерный арсенал - это большая нагрузка

Наибольшим количеством ядерного оружия в мире обладают Россия и США, однако совокупная мощь этих двух государств отличается. В 2019 году на военные нужды США потратили 716 миллиардов долларов, а Россия - 48 миллиардов. Российские военные расходы составляют не более 7% от американских. В отличие от конвенционального, ядерное оружие необходимо хранить, обслуживать и уничтожать в соответствии со строгими правилами и тратить на это немалые средства. Из военного бюджета США на 2020 год видно, что страна планирует потратить 32 миллиарда долларов на обслуживание и прочие расходы, связанные с ядерным оружием. Численно ядерный арсенал России сопоставим с американским, можно представить, какое это бремя для страны.

В настоящее время у России есть более шести тысяч ядерных боеголовок. Одна треть из них находится в запасе, вторая треть подлежит уничтожению, а оставшаяся - находится на вооружении в действующей армии. Ускорение модернизации ядерного оружия позволит одновременно сократить ядерный арсенал и увеличить его боеспособность. Сэкономленные средства можно будет вложить в разработку нового вооружения. Это важно для России, особенно, учитывая недостаточное финансирование Вооруженных сил.

Модернизация в России спровоцирована серьезностью ситуации

Несмотря на то, что за последние годы Россия получила баллистические ракеты "Булава", ракетные подводные крейсеры стратегического назначения "Борей" и модернизировала стратегические бомбардировщики, ядерный арсенал страны по-прежнему состоит в основном из советского вооружения, многое из которого устарело. Большинство ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, несущих боевое дежурство, принадлежат проектам 667БДР "Кальмар" и 667БДРМ "Дельфин". Шесть АПЛ третьего поколения, принятых на вооружение в 80-х годах ХХ века, эксплуатируются уже более 30 лет и все еще несут стратегическое дежурство.

Тем временем страны НАТО во главе с США представляют для России все большую угрозу. После того как США вышли из ДРСМД в 2018 году, СНВ-III, подписанный в 2010 году, стал последним договором по контролю над вооружением, не дающим России и США устроить гонку вооружений. По условиям, при согласии российской и американской стороны, по истечении срока договора СНВ-III в феврале 2021 года, он будет продлен еще на пять лет. Официальное предложение о продлении договора Россия внесла в ноябре 2019 года. Правительство Соединенных Штатов сделало вид, что обсуждает продление договора, а вместе с тем стало активно наращивать ядерные силы страны. Из бюджета на 2021 финансовый год видно, что американское правительство планирует выделить 28,9 миллиарда долларов на модернизацию имеющихся систем ядерного вооружения и 19,8 миллиарда долларов на совершенствование ядерного оружия, находящегося в запасе. По информации, содержащейся в докладе Бюджетной службы Конгресса США, к 2028 году страна потратит 494 миллиарда долларов на обслуживание и модернизацию стратегических ядерных сил. 4 февраля 2020 года Министерство обороны США подтвердило, что ВМС разместили новые ядерные боеголовки малой мощности W76-2 на баллистических ракетах "Трайдент" на АПЛ класса "Теннесси". 22 февраля США провели ряд "небольших" учений, в ходе которых отрабатывались ответные действия американской стороны в случае смоделированного ядерного удара России по Европе.

Такие действия США, как выход из ДРСМД, нежелание продлевать СНВ-III, обновление ядерного арсенала и размещение систем защиты от баллистических ракет у границ РФ, усиливают давление на Россию. Не имея возможности равняться с США по объемам финансирования Вооруженных сил и неядерного вооружения, Россия решила развивать ядерное оружие для защиты национальной безопасности.

Владимир Путин говорил, что в российской концепции применения ядерного оружия нет превентивного удара, Россия будет применять ядерное оружие только в случае нападения на ее территории. Российские СМИ также писали, что модернизация ядерного оружия не изменит ядерную стратегию. Ядерное оружие будет применено только в качестве крайней меры для защиты государства, однако постоянные действия, которые в последнее время предпринимают США и Россия с ядерными силами, говорят о том, что гонка ядерных вооружений между двумя этими странами не закончилась с завершением холодной войны. Возможно, люди забеспокоились не зря: мир никогда не был настолько близок к ядерному кризису.

Ли Сянъян (李向阳)