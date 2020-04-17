Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС

Модуль станет научной лабораторией российского сегмента станции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 30 универсальных рабочих мест космонавтов появятся на российском сегменте МКС после стыковки с ним многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", 13 из них - наружные. Об этом говорится в материале специалистов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, опубликованном в их журнале.

"На нем [на модуле] снаружи будут установлены 13 универсальных рабочих мест наружных (УРМ-Н) и европейский манипулятор ERA для их автоматизированного обслуживания <…> В гермоотсеке МЛМ-У организуется 20 универсальных рабочих мест внутренних (УРМ-В)", - говорится в статье.

Специалисты уточнили, что МЛМ станет научной лабораторией российского сегмента МКС, "обеспечит работу с внешними блоками научной аппаратуры без необходимости выхода космонавтов в открытый космос".

УРМ-В будут включать в себя четыре места с выдвижными полками, в том числе с перчаточным боксом, раму с автоматической поворотной виброзащитной платформой, место с иллюминатором диаметром 426 мм для проведения визуальных и инструментальных наблюдений и другие.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.