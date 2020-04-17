Войти
ТАСС

Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС

549
3
+3
Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке
Модуль "Наука" в Центре подготовки космонавтов в Звёздном городке.
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Модуль станет научной лабораторией российского сегмента станции

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Свыше 30 универсальных рабочих мест космонавтов появятся на российском сегменте МКС после стыковки с ним многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", 13 из них - наружные. Об этом говорится в материале специалистов Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А. Гагарина, опубликованном в их журнале.

"На нем [на модуле] снаружи будут установлены 13 универсальных рабочих мест наружных (УРМ-Н) и европейский манипулятор ERA для их автоматизированного обслуживания <…> В гермоотсеке МЛМ-У организуется 20 универсальных рабочих мест внутренних (УРМ-В)", - говорится в статье.

Специалисты уточнили, что МЛМ станет научной лабораторией российского сегмента МКС, "обеспечит работу с внешними блоками научной аппаратуры без необходимости выхода космонавтов в открытый космос".

УРМ-В будут включать в себя четыре места с выдвижными полками, в том числе с перчаточным боксом, раму с автоматической поворотной виброзащитной платформой, место с иллюминатором диаметром 426 мм для проведения визуальных и инструментальных наблюдений и другие.

Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год. Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КнААЗ Гагарина
ЦПК Гагарина
Проекты
МКС
Похожие новости
12.02.2020
На МКС продолжат эксперименты с биопринтером
28.08.2019
Начальник ЦПК имени Гагарина: на МАКС мы расскажем, что стать космонавтом не страшно
31.05.2019
Первый в открытом космосе. О характере, семье и талантах Алексея Леонова
21.03.2019
Головокружение от Марса: ученые предскажут космическую болезнь
17.12.2014
Брайтман готовится к полёту, а на Восточном не хватает рук
08.12.2011
О заседании коллегии Роскосмоса
3 комментария
№1
17.04.2020 06:44
Цитата, q
Запуск МЛМ "Наука" запланирован на 2021 год.
Невезучая "Наука". Уже который года "запускают"...
0
Сообщить
№2
17.04.2020 11:51
Цитата
Свыше 30 универсальных рабочих мест космонавтов появятся на российском сегменте МКС после стыковки с ним многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука", 13 из них - наружные.
13 космонавтов будут одновременно работать в открытом космосе в каких-то рабочих местах?

Цитата
Специалисты уточнили, что МЛМ станет научной лабораторией российского сегмента МКС, "обеспечит работу с внешними блоками научной аппаратуры без необходимости выхода космонавтов в открытый космос".
Не понял, а зачем тогда аж 13 наружных рабочих мест? Или иначе их пришлось бы ещё больше сделать?

Цитата
Модуль способен вырабатывать кислород на шесть человек, регенерировать воду из урины.
Цитата
"На нем [на модуле] снаружи будут установлены 13 универсальных рабочих мест наружных (УРМ-Н) и европейский манипулятор ERA для их автоматизированного обслуживания <…> В гермоотсеке МЛМ-У организуется 20 универсальных рабочих мест внутренних (УРМ-В)"
Ммм... эээ... может я совсем тупой... 33 рабочих места (фигсе масштабы! какой скачок и лишь за счёт одного модуля!), но кислород только на 6 человек? А спать где будут эти аж 33 человека? По очереди? Но тогда и рабочих мест так много не надо, если они работать не будут одновременно. Или рабочие места все разные и не заменяемые вообще никак? Что-то ничего не понятно, сплошные вопросы после прочтения короткой новости.
0
Сообщить
№3
17.04.2020 13:20
Цитата, Враг сообщ. №2
33 рабочих места
Т.е. места/зоны, на которых можно работать. Понятно, что не одновременно.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 17.04 14:11
  • 11
Ситуация с коронавирусом в Вооруженных Силах России
  • 17.04 13:57
  • 4
Возможные потери экономики РФ оценили в триллионы рублей
  • 17.04 13:54
  • 43
Легкий истребитель. Иная точка зрения
  • 17.04 13:54
  • 4
В Индии заявили, что Россия снова предлагает вместе создать истребитель 5-го поколения
  • 17.04 13:26
  • 4
Разработка нового фронтового истребителя началась в России
  • 17.04 13:20
  • 3
Более 30 рабочих мест будет оборудовано в модуле "Наука" на МКС
  • 17.04 13:11
  • 19
Роскосмос на треть снижает цены на пусковые услуги для увеличения своего присутствия на международном рынке - Рогозин
  • 17.04 12:56
  • 4
Около часа американский шпион находился в панике
  • 17.04 12:53
  • 2
Чжунго цзюньван (Китай): Россия ускоряет модернизацию ядерных сил
  • 17.04 12:37
  • 1
На базе АО «Авиастар-СП» создан центр специализации «Панели фюзеляжа»
  • 17.04 12:34
  • 1
У балтийских военных летчиков выдались бессонные ночи
  • 17.04 12:21
  • 271
Страна не работает до 30 апреля
  • 17.04 12:11
  • 16
Лучшей самоходке в своем классе 2С31 "Вена" нет пока места в армии России
  • 17.04 11:38
  • 5
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
  • 17.04 11:09
  • 3
США подозревают Россию и Китай в проведении тайных ядерных испытаниях