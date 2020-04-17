Видит цель: «Былина» сможет атаковать противника без участия оператора

Вооруженные силы готовят к массовым поставкам комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Былина», которыми управляет искусственный интеллект. Части и соединения получат уникальную систему к 2025 году. «Былина» без участия операторов в режиме реального времени может проанализировать обстановку, найти и классифицировать цели. После этого она определит какими средствами лучше подавить или уничтожить технику связи и другое оборудование противника. Эксперты отмечают, что применение таких комплексов значительно повысит эффективность средств РЭБ на поле боя.

Вооруженные силы готовят к массовым поставкам комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Былина», которыми управляет искусственный интеллект. Части и соединения получат уникальную систему к 2025 году. «Былина» без участия операторов в режиме реального времени может проанализировать обстановку, найти и классифицировать цели. После этого она определит какими средствами лучше подавить или уничтожить технику связи и другое оборудование противника. Эксперты отмечают, что применение таких комплексов значительно повысит эффективность средств РЭБ на поле боя.

Минобороны уже утвердило планы поставки в войска новейших систем РЭБ, об этом «Известиям» сообщили источники в военном ведомстве. Все «Былины» будут размещены в армейских подразделениях к 2025 году.

Сейчас в каждом военном округе есть бригада РЭБ, а в состав флотов входят специальные отдельные центры. Подробности, касающиеся штатной структуры этих воинских частей, не раскрываются. Известно только то, что в штате каждой бригады есть, как правило, четыре батальона и одна рота. Они предназначены для подавления авиации, систем связи и управления, а также космических средств на расстоянии в сотни километров. Именно эти части и должна усилить «Былина».

Новые комплексы увеличат эффективность применения средств РЭБ на 40–50%, сообщил «Известиям» главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

— Современное информационное пространство поля боя насыщено радиоэлектронными средствами — как своими, так и противника, — отметил он. — Речь идет о беспилотниках, средствах связи, РЛС. В такой ситуации важно подавить вражескую электронику, и при этом не помешать своей. В ручном режиме безошибочно учесть все нюансы процесса очень сложно. «Былина» как раз поможет в этом.

Система использует элементы искусственного интеллекта. На основе имеющейся информации она решает какие средства РЭБ, по какой схеме, на каких частотах и с какой мощностью надо задействовать против тех или иных целей. При необходимости «Былина» в режиме реального времени вносит изменения в работу отдельных компонентов, отметил эксперт.

Элементы искусственного интеллекта позволяют учитывать множество переменных факторов. В результате, там, где человеку потребуется время на обдумывание и дополнительные расчеты, машина моментально примет решение.

От спутника до шпионского передатчика

Оборудование Автоматизированной системы управления средствами РЭБ РБ-109А «Былина» монтируется на пяти грузовых машинах высокой проходимости. В закрытых кузовах размещается электронная аппаратура, средства связи, а также оборудование жизнеобеспечения. Боевым расчетам такая компоновка обеспечивает полную независимость и достаточно комфортные условия работы в полевых условиях. Прибыв на место дислокации, солдаты и офицеры тут же могут приступить к выполнению боевого задания.

После развертывания «Былина» автоматически устанавливает связь с вышестоящим штабом, пунктами управления батальонов, рот и даже с отдельными станциями РЭБ. Обмен информацией и команды боевого управления идут в режиме реального времени.

В первую очередь электроника выясняет оперативную обстановку в зоне прибытия. Буквально за считанные секунды комплекс распознает радиостанции, системы связи, радиолокаторы, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и даже спутники противника. От внимания «Былины» не ускользнут и маломощные индивидуальные радиостанции, которыми пользуются диверсанты.

Новая техника уже прошла всесторонние испытания в войсках. Но для полноценной проверки нужны масштабные маневры на большой территории — только они позволят оценить эффективность действий комплексов. Впервые «Былину» применили в ходе учений «Запад-2017», в которых участвовала не только Россия, но и Белоруссия. В условиях близких к боевым было задействовано около 20 тыс. военнослужащих, до 70 самолетов и вертолетов и около 250 танков.

Радиоэлектронные возможности

Средства РЭБ, имеющиеся в составе ВС РФ, могут с высокой точностью запеленговать и подавить узлы противника, заглушить и перехватить сигналы сотовой связи и, кроме того, отключить системы спутниковой навигации.

У них есть своя специализация. Например, комплекс «Дивноморье» подавляет локаторы и другие бортовые радиоэлектронные приборы самолетов, вертолетов и беспилотников. Станция также создает мощные помехи для «летающих радаров» — Е-3 AWACS, Е-2 Hawkeye и Е-8 JSTAR. Она может спрятать от радиолокационного обнаружения объекты в радиусе несколько сотен километров.

Комплекс «Мурманск-БН» подавляет каналы связи и управления в радиусе до восьми тысяч километров. Эта техника способна лишить связи боевые корабли, самолеты, дроны и штабы войск вероятного противника.

Системы РЭБ «Москва», «Красуха-2» и «Красуха-4» часто называют «самолетными комплексами». Они предназначены для борьбы с авиационными радиолокаторами, а также техникой связи и передачи информации. Фактически эти станции образуют единый комплекс, который ставит помехи всем видам летательных аппаратов.

«Москва» обнаруживает противника, определяет тип и характеристики его средств РЭБ. Данные передаются другим системам. «Красуха-2» отвечает за борьбу с самолетами дальнего радиолокационного обнаружения. А «Красуха-4» ставит помехи остальным типам летательных аппаратов.

В современной войне роль РЭБ трудно переоценить. В частности, такие комплексы в 2015 году были переброшены в Сирию для усиления российской группировки. Задача средств РЭБ была в подавлении бортовых радиолокаторов, систем связи и управления летательных аппаратов, которые будут атаковать территорию нашей базы. Также комплексы могут глушить системы спутниковой навигации. Точный состав обновленной группировки, ее новые возможности и результаты работы не разглашаются.