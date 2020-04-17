Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Информация о возможном создании танка на базе БМП "Драгун" была впервые обнародована еще в 2015 году, на выставке Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле. Именно тогда впервые продемонстрировали глубоко модернизированную версию БМП-3, которая, по сути, стала платформой для возможного создания различных образцов боевой техники, в том числе и "легкого - среднего" танка.

Базовое шасси должно было иметь массу 15,5 тонн. В передней части корпуса предполагалась установка версии дизеля УТД-32 мощностью более 800 л.с. Можно предположить, что максимальная скорость доходила бы до 80 км/ч, а средняя - до 60 км/ч.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Боевой модуль со 125-мм орудием и двумя пулеметами - аналогичный тому, что мы сейчас видим на 2С25М с его очень продвинутой системой управления огнем.

Учитывая, что для легкой бронетехники в России созданы комплекты динамической защиты, то после их установки эта легкая по своей массе бронемашина приблизилась бы уже к классу средних.

Предполагалось, что танком могут заинтересоваться военные зарубежных государств. Однако, учитывая нынешние экономические реалии, эта бронемашина вряд ли будет воплощена в металл в обозримом будущем. Сейчас в очереди другие перспективные разработки, сроки по которым постоянно смещаются, и нет окончательной ясности, когда же они пойдут в серийное производство и наконец-то появятся в войсках.

Лев Романов