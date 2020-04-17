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Вестник Мордовии

Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро

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Источник изображения: Фото: Отвага2004

Информация о возможном создании танка на базе БМП "Драгун" была впервые обнародована еще в 2015 году, на выставке Russia Arms EXPO в Нижнем Тагиле. Именно тогда впервые продемонстрировали глубоко модернизированную версию БМП-3, которая, по сути, стала платформой для возможного создания различных образцов боевой техники, в том числе и "легкого - среднего" танка.

Базовое шасси должно было иметь массу 15,5 тонн. В передней части корпуса предполагалась установка версии дизеля УТД-32 мощностью более 800 л.с. Можно предположить, что максимальная скорость доходила бы до 80 км/ч, а средняя - до 60 км/ч.

Источник изображения: Фото: Отвага2004

Боевой модуль со 125-мм орудием и двумя пулеметами - аналогичный тому, что мы сейчас видим на 2С25М с его очень продвинутой системой управления огнем.

Учитывая, что для легкой бронетехники в России созданы комплекты динамической защиты, то после их установки эта легкая по своей массе бронемашина приблизилась бы уже к классу средних.

Предполагалось, что танком могут заинтересоваться военные зарубежных государств. Однако, учитывая нынешние экономические реалии, эта бронемашина вряд ли будет воплощена в металл в обозримом будущем. Сейчас в очереди другие перспективные разработки, сроки по которым постоянно смещаются, и нет окончательной ясности, когда же они пойдут в серийное производство и наконец-то появятся в войсках.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С25 Спрут-СД
БМП-3
УТД-32
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5 комментариев
№1
17.04.2020 06:10
Чем он принципиально будет отличаться от Спрута (обычного и модернизированного)?
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№2
17.04.2020 09:17
Цитата, Восход сообщ. №1
Чем он принципиально будет отличаться от Спрута (обычного и модернизированного)?

На более дешевой базе, наверное, без ограничений ВДВ.
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№3
17.04.2020 09:54
Цитата, mikhalich сообщ. №2
На более дешевой базе, наверное, без ограничений ВДВ.
Ясно. А можно на базе нормальной БМП-3 сделать Спрута для МП?

Ну т.е. либо взять его в базовом варианте, либо интегрировать часть электроники, которую установили на Спрут-СД, только оставить нормальную плавающую базу и первоначальную башню (мне кажется она потолще будет и броня там покрепче (сплав))
0
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№4
17.04.2020 10:59
Цитата
Российский танк на базе перспективной БМП "Драгун" мы вряд ли увидим скоро
Надеюсь вообще никогда не увидим - ведь уже есть "Курганец-25", который явно лучше. Городить зоопарк, производя технику на платформах одного назначения, но разных поколений - крайне глупо и как с военной (хуже ТТХ у старой платформы), так и с экономической точки зрения (дорого и производить, и содержать, эксплуатировать).
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№5
17.04.2020 11:38
Что-то мне сдается, что результатом этого скрещивания ужа и ежа будет переБМП и недотанк.
У БМП на поле боя своя ниша, у танков они другие, не следует их смешивать в общую кучу.
У БМП-3 очень хорошая пушка 100 мм, хоть и низкой баллистики, но против пехоты и полевых сооружений лучше и не надо, с танками ей тягаться не следует. А тут что предлагается? Новая версия Спрута? Ну кто сказал, что не потребуется авиатранспортабельность? Это поначалу разрабам так кажется, дойдет дело до МО и сразу потребуют. Дешевле никак не будет. Требования нарастают, деньги тоже. Поэтому никакого здравого смысла в этой затее не вижу!
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