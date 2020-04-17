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Новый индонезийский десантный катер

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Как сообщает журнал "Jane's Navy International" в материале Ridzwan Rahmat "Indonesian shipbuilder discloses details of navy’s new landing craft", специализирующаяся на алюминиевом судостроении индонезийская частная судостроительная верфь PT Tesco Indomaritim (Бекаси, Бабелан, близ Джакарты) передала ВМС Индонезии головной спроектированный и построенный ею десантный катер нового типа. Катер предназначен как для автономных перевозок между островами, так и размещения в доковой камере известных индонезийских десантных кораблей-доков типа Makassar.

Проектное изображение 33-метрового цельноалюминиевого десантного катера типа LCU, построенного для ВМС Индонезии индонезийской судостроительной верфью PT Tesco Indomaritim (с) PT Tesco Indomaritim

Катер был спущен на воду PT Tesco Indomaritim в 2019 году и проходил испытания с января 2020 года. Новый катер типа LCU имеет цельноалюминиевую конструкцию и длину 33 м при ширине 7 м и наибольшей осадке 1,4 м. Стандартное водоизмещение 168 тонн. Катер онащен двумя дизельными двигателями Caterpillar C18 Acert мощностью 1136 л.с. каждый, и двумя дизель-генераторами Caterpillar C4.4, и может развивать максимальную скорость 20 узлов и экономическую крейсерскую скорость 15 узлов. Запас топлива 10 тысяч литров, запас пресной воды 1 тысяча литров. С экипажем в шесть человек катер имеет рекордную для такого небольшого судна автономность в 30 суток.

PT Tesco Indomaritim ведет строительство для ВМС Индонезии индонезийских силовых структур сторожевых и вспомогательных катеров, буксиров, моторных лодок, 24-метровых и 11-метровых десантных катеров, а также 18-метровых десантно-штурмовых катеров, схожих по конструкции с известными шведскими катерами типа CombatBoat CB90. Компания также разработала и продвигает на рынке проект 95-метрового патрульного корабля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Швеция
Компании
Caterpillar
Проекты
2020-й год
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